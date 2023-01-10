Судя по изображению и пропорциям автомобиля, его размеры невелики. Он может быть сопоставим с Hyundai Creta или даже с Nissan Juke. Но при этом выглядит модель как настоящий внедорожник с прямыми линиями и массивным бампером.
Из-за затемнения изображения рассмотреть детали дизайна машины непросто. Но после обработки снимка в графическом редакторе кое-что проясняется.
Например, новый автомобиль получил уникальные фары — оптика явно имеет несколько «этажей» — сами фары, которые не горят, противотуманки и дневные ходовые огни.
Массивный бампер выдается вперед, из-за чего кажется, что решетка радиатора слегка утоплена вглубь моторного отсека. В самом бампере виден воздухозаборник, под которым можно различить серебристый дефлектор.
Кажется, что машина имеет трехдверный кузов. Если это так, то перед нами Honda Binzhi для китайского рынка. О нем известно немного. Под капотом стоит 1,5-литровый двигатель, что вместе с тремя дверьми делает его прямым конкурентом Suzuki Jimny. В паре с двигателем будет устанавливаться механика или вариатор.
В настоящее время о машине на изображении больше ничего не известно. Премьера кроссовера может состояться летом, и ничто не помешает поставлять его в Россию.
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Изображение: Honda