Вот каким будет новый VW Tiguan — журнал За рулем

Вот каким будет новый VW Tiguan

Кроссовер немного больше своего предшественника.

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По итогам продаж 2022 года в Европе Volkswagen Tiguan занял лишь десятое место по популярности. Кроссовер немного устарел, и компания из Вольфсбурга принялась работать над новым поколением Tiguan.

На новых фотографиях с дорожных испытаний видно, что прототип очень похож на нынешнее поколение модели. Но если присмотреться, то можно увидеть множество наклеек, которые делают автомобиль похожим на нее.

Вот каким будет новый VW Tiguan

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Фары и решетки радиатора, а также С-образные акценты воздухозаборника в переднем бампере, нижняя часть дверей и патрубки выхлопной системы — все это наклейки, с помощью которых нас пытаются обмануть.

Вот каким будет новый VW Tiguan

VW сделает новое поколение кроссовера немного крупнее. Платформа, на которой спроектирован автомобиль, — это модифицированная версия платформы нынешнего поколения. То есть колесная база не увеличится, но свесы явно стали больше.

Вот каким будет новый VW Tiguan

Новый Tiguan не станет электромобилем, чтобы не конкурировать с Volkswagen ID.4 и ID.5. Новинка, скорее всего, получит доработанные версии уже знакомых нам двигателей, в том числе и гибридные силовые установки.

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Volkswagen проводит испытания нового Tiguan уже не первый месяц. Вероятно, его премьера не за горами. Хотя компания может представить новинку лишь во второй половине 2023 года.

В Россию кроссовер обязательно приедет. Если не официально, то по схеме параллельного импорта.

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Фото: Motor1.com

Вот каким будет новый VW Tiguan

Кроссовер немного больше своего предшественника.

Вот каким будет новый VW Tiguan — фото 1382909Вот каким будет новый VW Tiguan — фото 1382908Вот каким будет новый VW Tiguan — фото 1382907Вот каким будет новый VW Tiguan
Вот каким будет новый VW Tiguan

Кроссовер немного больше своего предшественника.

Вот каким будет новый VW Tiguan — фото 1382909Вот каким будет новый VW Tiguan — фото 1382908Вот каким будет новый VW Tiguan — фото 1382907Вот каким будет новый VW Tiguan
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

Volkswagen 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л 

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