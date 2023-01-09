Вот каким будет новый VW Tiguan

Кроссовер немного больше своего предшественника.

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По итогам продаж 2022 года в Европе Volkswagen Tiguan занял лишь десятое место по популярности. Кроссовер немного устарел, и компания из Вольфсбурга принялась работать над новым поколением Tiguan.

На новых фотографиях с дорожных испытаний видно, что прототип очень похож на нынешнее поколение модели. Но если присмотреться, то можно увидеть множество наклеек, которые делают автомобиль похожим на нее.

Фары и решетки радиатора, а также С-образные акценты воздухозаборника в переднем бампере, нижняя часть дверей и патрубки выхлопной системы — все это наклейки, с помощью которых нас пытаются обмануть.

VW сделает новое поколение кроссовера немного крупнее. Платформа, на которой спроектирован автомобиль, — это модифицированная версия платформы нынешнего поколения. То есть колесная база не увеличится, но свесы явно стали больше.

Новый Tiguan не станет электромобилем, чтобы не конкурировать с Volkswagen ID.4 и ID.5. Новинка, скорее всего, получит доработанные версии уже знакомых нам двигателей, в том числе и гибридные силовые установки.

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Volkswagen проводит испытания нового Tiguan уже не первый месяц. Вероятно, его премьера не за горами. Хотя компания может представить новинку лишь во второй половине 2023 года.

В Россию кроссовер обязательно приедет. Если не официально, то по схеме параллельного импорта.

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Фото: Motor1.com