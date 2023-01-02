Great Wall строит шестиколесный внедорожник

Компания берет пример с Mercedes-Benz и готовит особую версию пикапа Shanhai Cannon.

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В 2013 году Mercedes-Benz выпустил ограниченную серию G 63 6×6.

Построено было всего чуть более 100 экземпляров, но шестиколесные вездеходы «зашли»: многочисленные тюнинг-ателье, включая Hennessey, сегодня строят шестиколесные автомобили.

Теперь в игру вступает Great Wall, и у компании уже есть прототип, проходящий дорожные испытания.

Чтобы втиснуть третью ось, Great Wall удлинила кузов пикапа, а также увеличила его дорожный просвет. У прототипа нет передних и задних колесных арок, но это просто потому, что пока их не сделали, а не потому, что их не будет в принципе.

Но у Car News China есть изображение с шестиколесным Shanhai Cannon 6x6. Оно было взято из презентации Great Wall Motors. На нем видны ярко выраженные черные расширители колесных арок и черная спортивная дуга за кабиной.

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Шестиколесный Shanhai Cannon будет оснащен тем же 3-литровым двигателем V6 с турбонаддувом, что и стандартная модель. Мощность этого мотора составляет 360 л.с. и 500 Нм. В паре с этим двигателем работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, передающая мощность на все шесть колес.

Изначально Great Wall планировала запустить Shanhai Cannon 6×6 в мае 2021 года, но вмешалась пандемия коронавируса. Теперь в продажу автомобиль должен поступить во второй половине 2023 года.

Названы машины с минимумом заводских дефектов, а лидером рейтинга стала не японская марка, как можно было бы предположить.

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Фото: Car News China