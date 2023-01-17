Мы уже писали об этой новой модели Baojun, которая получит название Wuling City Play или Urban Fun Trendy SUV. Но тогда о внедорожнике было мало что известно, помимо того, что по габаритам он сопоставим с Suzuki Jimny и у него будет 8 фар — по четыре отдельных светодиода с каждой стороны.
Теперь в Сети появились фотографии с дорожных испытаний новинки и тизерное фото автомобиля сбоку.
Судя по шпионским фото, фары новинки оказались дневными ходовыми огнями, между которыми прячутся настоящие лампы ближнего и дальнего света.
Кроме того, решетка радиатора не имеет прорезей и сеток, а значит перед нами электрический внедорожник. Судя по фото, дверь багажника у машины открывается вбок.
Если смотреть сбоку, трудно не заметить большие колесные ниши с пухлыми накладками и массивные пороги автомобиля. Дизайнеры придали машине суровую внешность, хотя по сути это субкомпактный городской автомобиль.
Чем действительно интересен данный автомобиль, так это своим стилем. На фото мы видим машину в стоке. Покупатель же сможет выбирать не только цвет окраски кузова из десятков предлагаемых, но и разные варианты стайлинга. В результате все продаваемые Baojun будут отличаться друг от друга.
К сожалению, пока не известны ни мощность двигателя, ни запас хода электровнедорожника, ни уровень его оснащения. Но надо полагать, что постепенно будут происходить утечки и этой информации.
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Фото: Baojun, Autohome.com.cn