Бестселлер Lexus возвращается - названы цены

Премьера нового поколения кроссовера RX пройдет в феврале, после чего он поступит в продажу.

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Поставляться в Россию новинка будет по схеме параллельного импорта. И, скорее всего, с китайского рынка. Выбирать можно будет из шести комплектаций. Стоимость автомобиля в Китае составит, в переводе на наши деньги, от 4 090 000 до 6 250 000 рублей.

Lexus RX получил совершенно новую внешность. В частности, решетка радиатора не имеет «веретенообразную» форму. Теперь это четкая трапеция, расположенная ниже уровня фар.

Кроссовер получил линейку двигателей, состоящую из трех гибридных силовых установок — RX350h, RX450h+ и RX500h.

RX350h оснащен 2,5-литровым бензиновым мотором, электродвигателем и никель-металлгидридной батареей. Мощность этого кроссовера составляет 250 л.с, а до 100 км/ч он разгоняется за 7,9 секунды.

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RX450h+ тоже оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, но суммарная их мощность составляет уже 309 л.с. Разгон до 100 км/ч у этой версии занимает 6,5 секунды. Запаса же энергии в батарее хватит на 83 км пути.

RX500h оснащен гибридной установкой 2,4T мощностью 371 л.с. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 6,2 секунды. Отличительной особенностью версии стала электронная динамическая система полного привода DIRECT4.

Обновленный Geely Emgrand L — первые фото (автомобиль оснащается двигателем Volvo).

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Фото: Lexus