А все потому, что у шведов не нашлось платформы для такого автомобиля.

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Модельный ряд Volvo в Китае растет. Во время недавней пресс-конференции автопроизводитель заявил, что в конце этого года выпустит новый минивэн. И это будет уникальный для марки автомобиль.

Volvo разрабатывает этот новый минивэн на базе Zeekr 009, который вы видите на фотографиях ниже (обеими компаниями владеет Geely). То есть на платформе для электромобилей Zeekr SEA. Отличаться автомобили будут только внешним дизайном, как это часто бывает у родственных компаний (Hyundai—Kia, Peugeot—Citroen…).

Возможно, Volvo также получит особые технологии и системы безопасности, но… Zeerk 009 имеет 30 систем помощи водителю. В базе. Вероятно, все отличия будут всё же только внешними, декоративными.

Zeekr 009 имеет длину 5209 миллиметров, а его ширина и высота равны 2024 и 1867 мм соответственно. Весит минивэн 2830 кг! Это много даже для электромобиля.

При этом мощность машины составляет 536 лошадиных сил, что способно разогнать минивэн до 100 км/ч за 4,5 секунды. Вероятнее всего, таким же будет и Volvo.

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Минивэн Zeekr 009 оснащен литий-никель-марганцево-кобальтовой батареей емкостью 140 кВт·ч. Благодаря этому запас хода составляет до 822 км. К слову, у машины низкий коэффициент сопротивления встречному потоку воздуха — всего 0,27.

В салоне Zeekr установлено 6 кресел по формуле 2+2+2. Но есть и вариант просто 2+2 с двумя роскошными капитанскими креслами в задней части салона.

А вот какие кроссоверы есть у Tata. Все эти автомобили могут поставляться в Россию. Если не официально, то по схеме параллельного импорта, под заказ или на потоке.

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Фото: Geely