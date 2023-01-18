Вот какие кроссоверы есть у Tata. Это точно Индия?

Все эти автомобили могут поставляться в Россию. Если не официально, то по схеме параллельного импорта, под заказ или на потоке.

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На выставке Auto Expo 2023 в Дели (Индия) компания представила сразу четыре концепта и три новых поколения уже выпускающихся моделей.

Концепты, в том числе три кроссовера, это не просто демонстрация дизайна, а будущие модели Tata, которые должны появиться в ближайшие пару лет.

Tata Sierra EV — это реинкарнация индийского внедорожника, который выпускался с 1991 по 2003 годы.

Tata Sierra EV

Серийный Tata Sierra EV будет предлагаться как в полностью электрическом варианте, так и с двигателем внутреннего сгорания. Местные СМИ сообщают, что выход кроссовера на рынок ожидается в 2025 году.

Tata Sierra EV Tata Sierra EV

Другим концептом стал Tata Harrier EV. Это компактный кроссовер с узкими светодиодными фарами и складными ручками дверей.

Tata Harrier EV

Он построен на платформе Optimal Modular Efficient Global Advanced Architecture, которая является производной от платформы D8, лежащей в основе Land Rover Discovery Sport. Эта модель будет исключительно электрической с двигателями на каждой оси.

Tata Harrier EV

Tata также показала концепт Curvv — кросс-купе с двигателем внутреннего сгорания. Он построен на платформе Nexon второго поколения, которая совместима и с электрическими силовыми агрегатами, и двигателями внутреннего сгорания. Известно, что оснащаться кросс-купе будет турбированными бензиновыми двигателями объемом 1,2 и 1,5 литра.

Tata Curvv

Индийский автопроизводитель также представил концепт Avinya — электромобиль с нетрадиционными пропорциями, стирающими грань между минивэнами и хэтчбеками. Запас его хода составит 500 км. Он анонсирует серийную модель, которая должна появиться в 2025 году.

Tata Avinya

Самым крутым среди новых поколений уже выпускающихся машин стал Tata Altroz Racer. Он получил спортивный стиль и более мощный двигатель — 1,2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 120 л.с. (170 Нм), который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Tata Altroz

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Базовое оснащение Tata Altroz очень щедрое: 16-дюймовые легкосплавные диски, шесть подушек безопасности, 10,25-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, 7-дюймовую цифровую панель приборов.

Так же есть люк с электроприводом, вентилируемые сиденья с обивкой из синтетической кожи, беспроводная зарядка и воздуховоды климатической системы на втором ряду сидений.

Китайский конкурент Jimny — двух одинаковых не будет. В продаже автомобиль появится уже в этом году, и вы сможете заказать его доставку у дилеров.

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Фото: Tata