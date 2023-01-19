Новый кроссовер Mitsubishi привезли в Россию

Новый компактный кроссовер Mitsubishi носит название Airtrek. Так на японском рынке назывался Outlander, и машин первого поколения с пробегом в продаже много (все они с правым рулем).
Но Mitsubishi Airtrek второго поколения, который начали завозить в Россию по схеме параллельного импорта, не имеет ничего общего с кроссовером первого поколения. И руль у него расположен слева, так как автомобиль ввозится к нам из Китая.
Airtrek по своим размерам является компактным кроссовером, как и Outlander. Его длина составляет 4630 мм. Ширина и высота достигают 1920 мм и 1728 мм, а колесная база растянулась на 2830 мм, что говорит о весьма просторном салоне.
Но главное отличие Airtrek второго поколения от Outlander — силовая установка. Это электромобиль, мощность которого 185 или 224 л.с. Запас хода при полностью заряженной батарее может достигать 500 км.
Стоимость Mitsubishi Airtrek по сегодняшним меркам умеренная — от 3,5 млн рублей. Но цена может меняться вместе с курсом валют.
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Фото: Mitsubishi