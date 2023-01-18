Названы города с самыми жуткими пробками в мире — журнал За рулем

Названы города с самыми жуткими пробками в мире

Москвы в топ-10 уже нет.

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Лондон и Чикаго сошлись в битве, в которой оба проиграли. Это потому, что соревновались за право стать городами с самыми ужасными пробками в мире.

В 2022 году средний водитель в Лондоне потерял 156 часов своей жизни из-за пробок, а средний водитель в Чикаго — 155 часов. Таковы результаты исследования Inrix Global Traffic Scorecard.

Эти два города оказались далеко впереди остальных. Париж, третий по загруженности город на земле, заставляет водителей тратить на пробки, в среднем, 138 часов в год. Бостон, который занял четвертую строчку, — 134 часа. Замыкает пятерку лидеров Богота (Колумбия), где пробки отняли у жителей, в среднем, 122 часа времени за год.

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10 городов с самыми большими пробками на Земле

Город

Часы, потраченные впустую

Рост по отношению к 2021 году

Лондон

156

5%

Чикаго

155

49%

Париж

138

—1%

Бостон

134

72%

Богота

122

30%

Палермо

121

11%

Торонто

118

59%

Нью-Йорк

117

15%

Монтеррей

116

66%

Филадельфия

114

27%

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Неудивительно, что пробки становятся все плотнее — пандемия идет на спад, и вместе с ней уходит удаленная работа и жизнь взаперти. Исследование показало, что по сравнению с 2021 годом количество часов, потерянных на пробки, увеличилось в девяти из десяти самых загруженных городов мира. Пробок стало поменьше только в Париже.

Тем не менее, трафик, по сравнению с допандемийным 2019 годом, все еще невысок.

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Фото: Sua Truong / Unsplash

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