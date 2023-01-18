Названы города с самыми жуткими пробками в мире

Москвы в топ-10 уже нет.

Материалы по теме Новый Tank 700 — первые фото конкурента Land Cruiser 300

Лондон и Чикаго сошлись в битве, в которой оба проиграли. Это потому, что соревновались за право стать городами с самыми ужасными пробками в мире.

В 2022 году средний водитель в Лондоне потерял 156 часов своей жизни из-за пробок, а средний водитель в Чикаго — 155 часов. Таковы результаты исследования Inrix Global Traffic Scorecard.

Эти два города оказались далеко впереди остальных. Париж, третий по загруженности город на земле, заставляет водителей тратить на пробки, в среднем, 138 часов в год. Бостон, который занял четвертую строчку, — 134 часа. Замыкает пятерку лидеров Богота (Колумбия), где пробки отняли у жителей, в среднем, 122 часа времени за год.

10 городов с самыми большими пробками на Земле

Город Часы, потраченные впустую Рост по отношению к 2021 году Лондон 156 5% Чикаго 155 49% Париж 138 —1% Бостон 134 72% Богота 122 30% Палермо 121 11% Торонто 118 59% Нью-Йорк 117 15% Монтеррей 116 66% Филадельфия 114 27%

Материалы по теме Вот какие кроссоверы есть у Tata. Это точно Индия?

Неудивительно, что пробки становятся все плотнее — пандемия идет на спад, и вместе с ней уходит удаленная работа и жизнь взаперти. Исследование показало, что по сравнению с 2021 годом количество часов, потерянных на пробки, увеличилось в девяти из десяти самых загруженных городов мира. Пробок стало поменьше только в Париже.

Тем не менее, трафик, по сравнению с допандемийным 2019 годом, все еще невысок.

Названы самые легкие для перепродажи машины — их владелец потеряет меньше денег при перепродаже, так как спрос на эти автомобили высок.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Sua Truong / Unsplash