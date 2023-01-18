Названы города с самыми жуткими пробками в мире

Лондон и Чикаго сошлись в битве, в которой оба проиграли. Это потому, что соревновались за право стать городами с самыми ужасными пробками в мире.
В 2022 году средний водитель в Лондоне потерял 156 часов своей жизни из-за пробок, а средний водитель в Чикаго — 155 часов. Таковы результаты исследования Inrix Global Traffic Scorecard.
Эти два города оказались далеко впереди остальных. Париж, третий по загруженности город на земле, заставляет водителей тратить на пробки, в среднем, 138 часов в год. Бостон, который занял четвертую строчку, — 134 часа. Замыкает пятерку лидеров Богота (Колумбия), где пробки отняли у жителей, в среднем, 122 часа времени за год.
10 городов с самыми большими пробками на Земле
|
Город
|
Часы, потраченные впустую
|
Рост по отношению к 2021 году
|
Лондон
|
156
|
5%
|
Чикаго
|
155
|
49%
|
Париж
|
138
|
—1%
|
Бостон
|
134
|
72%
|
Богота
|
122
|
30%
|
Палермо
|
121
|
11%
|
Торонто
|
118
|
59%
|
Нью-Йорк
|
117
|
15%
|
Монтеррей
|
116
|
66%
|
Филадельфия
|
114
|
27%
Неудивительно, что пробки становятся все плотнее — пандемия идет на спад, и вместе с ней уходит удаленная работа и жизнь взаперти. Исследование показало, что по сравнению с 2021 годом количество часов, потерянных на пробки, увеличилось в девяти из десяти самых загруженных городов мира. Пробок стало поменьше только в Париже.
Тем не менее, трафик, по сравнению с допандемийным 2019 годом, все еще невысок.
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Фото: Sua Truong / Unsplash