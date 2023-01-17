Названы самые легкие для перепродажи машины — журнал За рулем

Названы самые легкие для перепродажи машины

Их владелец потеряет меньше денег при перепродаже, так как спрос на эти автомобили высок.

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При покупке автомобиля важно учесть не только стоимость его содержания, но и последующей перепродажи. Если машина неликвидна, то цену придется существенно сбросить и долго ждать покупателя.

Приобретая же ликвидный автомобиль, этого можно не опасаться. Осталось только выяснить, какие модели будут иметь наибольшую остаточную стоимость через пару-тройку лет.

В этом автомобилистам помогли аналитики агентства «Автостат». Среди отечественных моделей первое место занял трехдверный внедорожник Lada Niva Legend. Его остаточная стоимость составляет, в среднем, составляет 133,9%. То есть машину можно продать дороже цены покупки 2–3 года назад.

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На втором и третьем местах — УАЗы: Хантер и Патриот с остаточной стоимостью 131,5% и 127,3% соответственно.

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Среди китайских автомобилей самым ликвидным стал кроссовер Chery Tiggo 4 с 2-литровым мотором и автоматической коробкой. Его остаточная стоимость составляет 135,9%.

На втором месте — Changan CS35 plus с автоматом и 1,6-литровым мотором. Остаточная стоимость, в среднем, составила 132%.

Третью строчку занял кроссовер Brilliance V3. Эта модель ценится с 1,5-литровым двигателем и автоматом. Продать же ее сегодня можно на 129,5% цены покупки.

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Фото: Depositphotos

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