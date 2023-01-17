Названы самые легкие для перепродажи машины

Их владелец потеряет меньше денег при перепродаже, так как спрос на эти автомобили высок.

При покупке автомобиля важно учесть не только стоимость его содержания, но и последующей перепродажи. Если машина неликвидна, то цену придется существенно сбросить и долго ждать покупателя.

Приобретая же ликвидный автомобиль, этого можно не опасаться. Осталось только выяснить, какие модели будут иметь наибольшую остаточную стоимость через пару-тройку лет.

В этом автомобилистам помогли аналитики агентства «Автостат». Среди отечественных моделей первое место занял трехдверный внедорожник Lada Niva Legend. Его остаточная стоимость составляет, в среднем, составляет 133,9%. То есть машину можно продать дороже цены покупки 2–3 года назад.

На втором и третьем местах — УАЗы: Хантер и Патриот с остаточной стоимостью 131,5% и 127,3% соответственно.

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Среди китайских автомобилей самым ликвидным стал кроссовер Chery Tiggo 4 с 2-литровым мотором и автоматической коробкой. Его остаточная стоимость составляет 135,9%.

На втором месте — Changan CS35 plus с автоматом и 1,6-литровым мотором. Остаточная стоимость, в среднем, составила 132%.

Третью строчку занял кроссовер Brilliance V3. Эта модель ценится с 1,5-литровым двигателем и автоматом. Продать же ее сегодня можно на 129,5% цены покупки.

Китайский конкурент Jimny — двух одинаковых не будет: в продаже автомобиль появится уже в этом году, и вы сможете заказать его доставку у дилеров.

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