Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила

Chery iCar S56 должен стать хардкорным кроссовером с экспрессивной внешностью, поэтому фантазия дизайнеров разгулялась.

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Завершился конкурс дизайнеров Chery New Energy iCar, в ходе которого художники разрабатывали внешность кроссовера S56.

Конкурс длился 35 дней, с 7 декабря 2022 года. В нем приняли участие более 300 дизайнеров и художников.

Победил проект «iCar S56 Wilderness Reporter». Он ломает стереотип квадратного дизайна традиционных хардкорных внедорожников и подмешивает во внешность немного минимализма. В итоге именно этот S56 получил главную награду конкурса «Design Master Award».

iCar S56 Wilderness Reporter

В проекте «Drive My Car — iCar» доминируют четкие линии и геометрические узоры. От него так и веет киберпанком и особенно привлекает внимание. Этой работе вручили премию «За прекрасную идею».

Drive My Car — iCar

В проекте «iCar-Geek S56 Pure Electric Hardcore» предлагается хардкорный внедорожник с уверенными линиями. И эта прекрасная идея тоже получила премию.

iCar-Geek S56 Pure Electric Hardcore

Также наградой «Creative Inspiration Award» (за творческое вдохновение) получили проекты «Chery iCar s56 Matrix Hacker», «Chery iCar Brand Pure Electric Hardcore Off-Road Vehicle-X Yuan Power» и «iCar S56 New Energy Hardcore».

Chery iCar s56 Matrix Hacker Chery iCar Brand Pure Electric Hardcore Off-Road Vehicle-X Yuan Power iCar S56 New Energy Hardcore

S56 будет выпускаться в нескольких версиях разной мощности. Его оснастят интеллектуальным салоном iCar и технологиями интеллектуального вождения.

Изображения: Chery