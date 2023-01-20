Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила

Завершился конкурс дизайнеров Chery New Energy iCar, в ходе которого художники разрабатывали внешность кроссовера S56.
Конкурс длился 35 дней, с 7 декабря 2022 года. В нем приняли участие более 300 дизайнеров и художников.
Победил проект «iCar S56 Wilderness Reporter». Он ломает стереотип квадратного дизайна традиционных хардкорных внедорожников и подмешивает во внешность немного минимализма. В итоге именно этот S56 получил главную награду конкурса «Design Master Award».
В проекте «Drive My Car — iCar» доминируют четкие линии и геометрические узоры. От него так и веет киберпанком и особенно привлекает внимание. Этой работе вручили премию «За прекрасную идею».
В проекте «iCar-Geek S56 Pure Electric Hardcore» предлагается хардкорный внедорожник с уверенными линиями. И эта прекрасная идея тоже получила премию.
Также наградой «Creative Inspiration Award» (за творческое вдохновение) получили проекты «Chery iCar s56 Matrix Hacker», «Chery iCar Brand Pure Electric Hardcore Off-Road Vehicle-X Yuan Power» и «iCar S56 New Energy Hardcore».
S56 будет выпускаться в нескольких версиях разной мощности. Его оснастят интеллектуальным салоном iCar и технологиями интеллектуального вождения.
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Изображения: Chery