Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — журнал За рулем

Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила

Chery iCar S56 должен стать хардкорным кроссовером с экспрессивной внешностью, поэтому фантазия дизайнеров разгулялась.

Материалы по теме
Новый кроссовер Mitsubishi привезли в Россию

Завершился конкурс дизайнеров Chery New Energy iCar, в ходе которого художники разрабатывали внешность кроссовера S56.

Конкурс длился 35 дней, с 7 декабря 2022 года. В нем приняли участие более 300 дизайнеров и художников.

Победил проект «iCar S56 Wilderness Reporter». Он ломает стереотип квадратного дизайна традиционных хардкорных внедорожников и подмешивает во внешность немного минимализма. В итоге именно этот S56 получил главную награду конкурса «Design Master Award».

Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получилаiCar S56 Wilderness Reporter
iCar S56 Wilderness Reporter

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В проекте «Drive My Car — iCar» доминируют четкие линии и геометрические узоры. От него так и веет киберпанком и особенно привлекает внимание. Этой работе вручили премию «За прекрасную идею».

Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получилаDrive My Car — iCar
Drive My Car — iCar

В проекте «iCar-Geek S56 Pure Electric Hardcore» предлагается хардкорный внедорожник с уверенными линиями. И эта прекрасная идея тоже получила премию.

Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получилаiCar-Geek S56 Pure Electric Hardcore
iCar-Geek S56 Pure Electric Hardcore

Также наградой «Creative Inspiration Award» (за творческое вдохновение) получили проекты «Chery iCar s56 Matrix Hacker», «Chery iCar Brand Pure Electric Hardcore Off-Road Vehicle-X Yuan Power» и «iCar S56 New Energy Hardcore».

Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получилаChery iCar s56 Matrix Hacker
Chery iCar s56 Matrix Hacker

Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получилаChery iCar Brand Pure Electric Hardcore Off-Road Vehicle-X Yuan Power
Chery iCar Brand Pure Electric Hardcore Off-Road Vehicle-X Yuan Power

Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получилаiCar S56 New Energy Hardcore
iCar S56 New Energy Hardcore

S56 будет выпускаться в нескольких версиях разной мощности. Его оснастят интеллектуальным салоном iCar и технологиями интеллектуального вождения.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Изображения: Chery

Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила

Chery iCar S56 должен стать хардкорным кроссовером с экспрессивной внешностью, поэтому фантазия дизайнеров разгулялась.

Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — фото 1385159Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — фото 1385164Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — фото 1385161Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — фото 1385160Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — фото 1385163Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — фото 1385162Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила
Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила

Chery iCar S56 должен стать хардкорным кроссовером с экспрессивной внешностью, поэтому фантазия дизайнеров разгулялась.

Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — фото 1385161Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — фото 1385162Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — фото 1385163Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — фото 1385160Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — фото 1385164Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила — фото 1385159Chery объявила конкурс на дизайн кроссовера и вот что получила
Наше новое видео
Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?
Двигатель Мустанга и клиренс 300 мм — крутой «уазик» из Америки
Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров102
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: