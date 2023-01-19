Новый большой Hyundai в продаже - названы цены

Стоит автомобиль от 2,1 млн рублей.

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Это самый роскошный седан в линейке Hyundai. Более роскошные машины концерна можно найти только в модельном ряду Genesis.

Автомобиль получил название Yazun, но в России он известен как Grandeur. Новинка получила уникальный дизайн — современный и лаконичный. Также машина предлагается в версии Calligraphy Black Ink — весь ее кузов и колесные диски окрашены в однотонный черный цвет:

Hyundai Yazun уже продается на корейском рынке в трех комплектациях — Premium, Exclusive и Calligraphy. Их стоимость составляет от 37 850 000 до 46 900 000 вон, или примерно от 2,1 млн до 2,6 млн рублей.

Автомобиль также может иметь множество опций. Это и особые цвета кузова, и панорамный люк в крыше, а также подвеска с электронным управлением, дополнительные электронные помощники и многое другое.

Длина, ширина и высота нового Yazun составляют 5035, 1880 и 1460 мм соответственно, а колесная база достигает 2895 мм. При этом, в зависимости от комплектации, предлагаются колесные диски от 18 до 20 дюймов.

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И главное — это не электромобиль. В базе переднеприводный седан оснащается 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 195 л.с. (248 Нм). Кроме того, можно выбрать полноприводную версию с 3,5-литровым мотором V6 мощностью 296 л.с. (359 Нм). Также предлагается переднеприводная версия с двигателем GDI объемом 3,5 литра (237 л.с. и 314 Нм).

Купить Hyundai Yazun можно и в России, заказав его у дилера, который привезет седан по схеме параллельного импорта.

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Фото: Hyundai