Этот внедорожник Tank оказался даже крупнее, чем Toyota Land Cruiser 300.

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Компания Great Wall Motors опубликовала первые фотографии своего внедорожника под названием Tank 700. Это на сегодняшний день самая крупная модель в ряду и находится выше, чем Tank 300 и Tank 500. Позже появится просто громадный Tank 800.

Фотографии были опубликованы на официальном канале Tank в Weibo. Как и ожидалось, серийная версия внедорожника очень похожа на концепт Tank 700 2021 года. Она сохранила квадратный дизайн, сочетающийся с округлыми линиями.

Но, по сравнению с концептом, бамперы серийной модели оказались попроще, как и чехол запасного колеса. Задние фонари стали меньше, и исчезли четыре патрубка выхлопной системы.

Длина Tank 700 составляет 5090 мм, ширина — 2061 мм, высота — 1952 мм, а колесная база достигает ровно 3000 мм. То есть внедорожник всего на 20 мм длиннее своего собрата Tank 500. Но при этом колесная база у него больше на 150 мм. Автомобиль также немного крупнее Toyota Land Cruiser Series 300 по всем осям.

Ожидается, что Tank 700 получит некоторые двигатели от Tank 500. Это 3-литровый бензиновый двигатель V6 с турбонаддувом мощностью 353 л.с. В версии с технологией мягкого гибрида (как у российских автомобилей Aurus) мощность силовой установки составляет 517 л.с.

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Не исключена и версия с гибридом на базе 2-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом мощностью 408 л.с.

Серийная версия Tank 700 дебютирует на автосалоне в Шанхае в апреле 2023 года, и вскоре после этого внедорожник появится в продаже.

В ближайшие несколько лет Great Wall Motors планирует расширить линейку внедорожников Tank, выпустив небольшой Tank 100, средний Tank 400 и флагманский Tank 800.

Китайский конкурент Jimny — двух одинаковых не будет. В продаже автомобиль появится уже в этом году, и вы сможете заказать его доставку у дилеров.

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Фото: Great Wall Motors