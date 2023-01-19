Hyundai сделал конкурента BMW — журнал За рулем

Hyundai сделал конкурента BMW

И не какой-нибудь первой или третьей серии, а BMW X6. Досталось и Mercedes-Benz GLE Coupe.

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Genesis, входящий в концерн Hyundai, всегда сравнивают с немецкими премиальными производителями. И бренд делает все, чтобы это продолжалось. Теперь в его модельном ряду появится кросс-купе GV80.

Фотографии большого кроссовера Genesis с покатой линией крыши стали вирусными на корейских автомобильных форумах. Его сравнивают с BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe и Porsche Cayenne Coupe.

Hyundai сделал конкурента BMW

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Хотя сфотографированный автомобиль выглядит просто как GV80 с пологой линией крыши, есть некоторые детали, которые отличаются от деталей исходника. Например, хотя фары состоят из двух полос, как у GV80, их дизайн кажется сложнее, что делает их очень похожими на фары G90.

Hyundai сделал конкурента BMW

Возможно, кросс-купе появится уже после обновления GV80. Следовательно, кроссовер получит такие же фары. Обновиться автомобиль может уже в этом году, так как выпускается без изменений уже с 2020 года.

Hyundai сделал конкурента BMW

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Желание привлечь больше внимания к GV80 понятно — это вторая по популярности модель в ряду Genesis.

Лучше, чем GV80 продается только кроссовер меньшего размера GV70, который и стоит дешевле. Кроме того, флагманский GV80 почти превзошел по продажам все седаны Genesis вместе взятые.

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Фото: Carscoops.com

Hyundai сделал конкурента BMW

И не какой-нибудь первой или третьей серии, а BMW X6. Досталось и Mercedes-Benz GLE Coupe.

Hyundai сделал конкурента BMW — фото 1384973Hyundai сделал конкурента BMW — фото 1384972Hyundai сделал конкурента BMW — фото 1384971Hyundai сделал конкурента BMW
Hyundai сделал конкурента BMW

И не какой-нибудь первой или третьей серии, а BMW X6. Досталось и Mercedes-Benz GLE Coupe.

Hyundai сделал конкурента BMW — фото 1384971Hyundai сделал конкурента BMW — фото 1384973Hyundai сделал конкурента BMW — фото 1384972Hyundai сделал конкурента BMW
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