Глава Читы разбил свой Lexus в яме на дороге — журнал За рулем

Глава Читы разбил свой Lexus в яме на дороге

И объяснил, почему не стал подавать в суд.

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Глава Читы Евгений Ярилов (он же председатель Гордумы) на заседании комитета ЖКХ городской думы заявил, что разбил свой кроссовер Lexus LX 470 из-за дорожных ям в городе.

«В связи с тем, что я глава городского округа, я не стал подавать в суд на комитет. Я разбил машину свою. В яму угодил. На дороге», — сказал Ярилов на заседании комитета ЖКХ городской думы.

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По его словам, на ремонт личного автомобиля ушло 100 тысяч рублей.

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Ярилов возмутился тем, что ямочный ремонт в городе проводится в недостаточных объемах и дал «жесткое поручение» проанализировать, что происходит в Чите с ремонтом.

По его словам, в городе в последние годы выделяется больше денег на дорожные работы, уже капитально отремонтировано 165 из 278 км дорог, однако аварийные участки по-прежнему остаются.

Источник: РИА Новости

Коллаж: «За рулем»

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