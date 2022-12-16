Дороги без снега и льда: скоро такие появятся

Новый способ избежать ДТП в зимний период нашли ученые Пермского политеха.

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В зимний период на дорогах накапливается снег, который со временем преобразуется в лед. Повышается вероятность аварий, а использовать соль и специальные реагенты не всегда эффективно, финансово затратно и вредно для экологии.

В качестве борьбы со снежным покровом и образованием ледяного наката ученые Пермского политеха предложили использовать технологию строительства автомобильных дорог с подогревающими слоями.

В «сэндвич» дороги укладывается дополнительный слой, который включает в себя нагреватели и сеть датчиков, которые отслеживают текущую температуру дорожного полотна. Во время строительства его достаточно просто размотать из рулона и уложить.

Система подсоединена к метеослужбе, с тем чтобы быстро среагировать при выпадении осадков, потребляемая мощность может варьироваться в зависимости от этого фактора.

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Стоить такие дороги, конечно, будут недешево, однако у них и больший срок службы: периодическое промерзание и оттаивание в течение холодного сезона приводит к образованию трещин и выбоин. Будет экономия и на уборке улиц, ведь в нее входят не только реагенты, но и топливо для дорожной техники, зарплата водителям и коммунальщикам.

Подогрев улучшит ситуацию на дорогах, аварий станет меньше в зимний период, сократится и число пробок, которые возникают из-за скопления снегоуборочных машин.

Источник: Пермский Политех



Фото: Eurovia

