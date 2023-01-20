Маск лично писал слова для ролика, раздувающего возможности автопилота Tesla — журнал За рулем

Маск лично писал слова для ролика, раздувающего возможности автопилота Tesla

В суды США стали поступать иски от клиентов, считающих, что агрессивная реклама ввела их в заблуждение.

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Илон Маск непосредственно руководил созданием видеоролика, в котором преувеличивались возможности системы помощи водителю Autopilot компании Tesla, и даже диктовал текст, в котором утверждалось, что автомобиль компании вел себя сам.

Это четырехминутное видео, которым Маск в 2016 году поделился в Tвиттере (заблокирован Роскомнадзором в России) в тот же день, начинается словами: «По закону за рулем автомобиля должен быть человек. Он ничего не делает. Машина едет сама».

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В электронном письме своим сотрудникам Маск пояснил, что приоритетом является достижение потрясающей демонстрации полного автопилота, а соответствующую функцию можно будет добавить позже.

В октябре прокуроры в офисах Минюстиции США в Вашингтоне и Сан-Франциско начали выяснять, не делала ли компания вводящих в заблуждение заявлений о возможностях автоматического вождения своих автомобилей. Они пристально изучают этот ролик.

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Ведется несколько судебных процессов, связанных с авариями с автопилотом, в том числе с участием семьи покойного сотрудника Apple, который погиб в аварии при использовании автопилота Tesla в марте 2018 г.

Один из клиентов в Калифорнии обвинил компанию в вводящем в заблуждение маркетинге и собирается сделать свой иск коллективным.

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Реакция Маска

«Простая неспособность реализовать долгосрочную амбициозную цель не является мошенничеством», — заявила Тесла в ходатайстве от 28 ноября об отклонении жалобы клиента.

А сам Маск сказал, что у Tesla есть то, чего нет у других автопроизводителей — ее автомобиль можно модернизировать до полной автономности, чего не способна сделать ни одна другая автомобильная компания.

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Источник: Блумберг

Фото: Depositphotos

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