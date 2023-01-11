Почему снижение цен на Tesla вызвало негодование покупателей — журнал За рулем

Почему снижение цен на Tesla вызвало негодование покупателей

Производителю приходится отбиваться от недовольных граждан.

Материалы по теме
Tesla станет самой дорогой компанией в мире

Сотни возмущенных покупателей буквально парализовали работу автосалонов Tesla в Китае. Недовольство людей вызвали большие скидки, которые автопроизводитель объявил в начале января.

Казалось бы, скидкам надо радоваться. Но только не в том случае, когда ты купил машину в сентябре по цене на 13–24% дороже, решили обладатели Tesla и потребовали вернуть разницу или предоставить кредиты.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДД«За рулем» обзавелся стикерами в Viber

Идти на поводу у возмущенных покупателей автопроизводитель не намерен. Представитель компании заявил, что никаких компенсаций ждать не стоит.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: Известия

Фото: reddit, Unsplash

Наше новое видео
Крепкая иномарка всего за 200 тысяч рублей. И цены на запчасти гуманные!
Уникальный внедорожник СССР и его зарубежные аналоги: что он взял у немцев?
Арго и Атлант — горячие новинки российской сборки

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров90
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: