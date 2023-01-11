Почему снижение цен на Tesla вызвало негодование покупателей

Производителю приходится отбиваться от недовольных граждан.

Материалы по теме Tesla станет самой дорогой компанией в мире

Сотни возмущенных покупателей буквально парализовали работу автосалонов Tesla в Китае. Недовольство людей вызвали большие скидки, которые автопроизводитель объявил в начале января.

Казалось бы, скидкам надо радоваться. Но только не в том случае, когда ты купил машину в сентябре по цене на 13–24% дороже, решили обладатели Tesla и потребовали вернуть разницу или предоставить кредиты.

Идти на поводу у возмущенных покупателей автопроизводитель не намерен. Представитель компании заявил, что никаких компенсаций ждать не стоит.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: Известия

Фото: reddit, Unsplash