Вслед за ним в продаже появятся хэтчбек и универсал.

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Izera — новая компания из Польши, которая хочет выпускать автомобили. Для этого она, по примеру Москвича, заключила соглашение с китайским автопроизводителем Geely.

Автомобиль марки Izera будет создаваться на базе Geely SEA, а его производство начнется только в конце 2025 года на новом заводе в Польше.

Как сообщает Automobilwoche, государственная компания ElectroMobility Poland (EMP), которой принадлежит бренд Izera, построит свой первый завод в городе Явожно. Согласно информации German Trade and Invest (GTAI), строительные работы должны начаться в 2024 году. На это заложено около 1,1 миллиарда евро. Новый завод должен быть готов к концу 2025 года.

Izera Z100

На предприятии будет выпускаться компактный кроссовер Izera. Петр Зеремба, генеральный директор EMP, сказал, что производство будет зависеть от местных поставщиков, а на заводе будут работать 2400 человек.

Izera T100

EMP представила изображения прототипов кроссовера Z100 и хэтчбека T100 еще в 2020 году. Тогда в планах был выпуск этих автомобилей в 2023 году. Поэтому новинки, скорее всего, будут выглядеть уже иначе.

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Все Izera будут электромобилями с агрегатами и элементами Geely. Китайской будет и платформа, которая, кстати, используется в ряде моделей Smart, Volvo, Polestar, Zeekr и Lotus.

В Польше на данный момент работают несколько автозаводов, принадлежащих Fiat, Abarth, Lancia, Stellantis, Mercedes-Benz и Volkswagen Commercial Vehicles.

Фото: ElectroMobility Poland