Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до» — журнал За рулем

Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до»

Автомобиль уже скоро поступит в продажу и будет представлен на нашем рынке.

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Несколько лет назад Kia порадовала своих поклонников кроссовером Telluride. Теперь компания хочет повторить успех, представив кроссовер EV9, который появится в продаже ближе к концу 2023 года.

Kia уже разослала потенциальным покупателям (которые приобрели Telluride) опросники по новинке, желая узнать их мнение. В частности, был задан вопрос, какая из пяти комплектаций их больше всего интересует. Ответы неизвестны, зато известно кое-что другое.

Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до»

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В базовой комплектации кроссовер будет стоить в США 56 000 долларов, или примерно 3,85 млн рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль мощностью 203 л.с. и 338 Нм. Запас хода при полной зарядке может достигать 350 км.

Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до»

Более дорогая версия стоит уже 61 000 долларов (4,2 млн рублей). Мощность та же, но запас хода увеличен до 780 км! В топе кроссовер будет иметь мощность 405 л.с., разгоняясь до 100 км/ч за 5,2 секунды, и стоить 73 000 долларов, или 5 млн рублей.

Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до»

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Если сравнивать эти цены со стоимостью других трехрядных 6- и 7-местных кроссоверов, то EV должен заинтересовать тех, кто не привык переплачивать.

Сколько будет стоить Kia EV9 в России — неизвестно, но он будет дороже. Завозить же его могут как официально, так и по схеме параллельного импорта.

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  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Kia

Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до»

Автомобиль уже скоро поступит в продажу и будет представлен на нашем рынке.

Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до» — фото 1386121Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до» — фото 1386120Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до» — фото 1386122Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до»
Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до»

Автомобиль уже скоро поступит в продажу и будет представлен на нашем рынке.

Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до» — фото 1386121Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до» — фото 1386122Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до» — фото 1386120Новый кроссовер Kia — названы цены «от» и «до»
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