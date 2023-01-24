Автомобиль уже скоро поступит в продажу и будет представлен на нашем рынке.

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Несколько лет назад Kia порадовала своих поклонников кроссовером Telluride. Теперь компания хочет повторить успех, представив кроссовер EV9, который появится в продаже ближе к концу 2023 года.

Kia уже разослала потенциальным покупателям (которые приобрели Telluride) опросники по новинке, желая узнать их мнение. В частности, был задан вопрос, какая из пяти комплектаций их больше всего интересует. Ответы неизвестны, зато известно кое-что другое.

В базовой комплектации кроссовер будет стоить в США 56 000 долларов, или примерно 3,85 млн рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль мощностью 203 л.с. и 338 Нм. Запас хода при полной зарядке может достигать 350 км.

Более дорогая версия стоит уже 61 000 долларов (4,2 млн рублей). Мощность та же, но запас хода увеличен до 780 км! В топе кроссовер будет иметь мощность 405 л.с., разгоняясь до 100 км/ч за 5,2 секунды, и стоить 73 000 долларов, или 5 млн рублей.

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Если сравнивать эти цены со стоимостью других трехрядных 6- и 7-местных кроссоверов, то EV должен заинтересовать тех, кто не привык переплачивать.

Сколько будет стоить Kia EV9 в России — неизвестно, но он будет дороже. Завозить же его могут как официально, так и по схеме параллельного импорта.

Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung. Это тоже кроссовер — QM6, и его силуэт покажется вам очень знакомым.

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Фото: Kia