Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung — журнал За рулем

Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung

Это тоже кроссовер — QM6, и его силуэт покажется вам очень знакомым.

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Если вы помните автомобиль Nissan Almera Classic, то и о сотрудничестве Nissan и Samsung наверняка знаете. В Южной Корее, например, этот седан продавался под названием Samsung SM3.

Автомобиль хороший, надежный, простой. И вот на нашем рынке появился еще один Samsung. На этот раз кроссовер.

Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung

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Samsung QM6 начали завозить по схеме параллельного импорта. Внешне он напоминает Renault Koleos, который сделан на одной базе и является практически точной копией Nissan XTrail.

Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung

Автомобиль предлагается со 177-сильным бензиновым двигателем. Но не 2,5-литровым, как у XTrail в РФ (171 л.с.), а 2-литровым турбированным. Также автомобиль оснащен вариатором и системой полного привода.

Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung

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Оснащение у QM6 достаточно богатое. Есть светодиодные фары, динамические поворотники, парктроники, климат-контроль, медиасистема, литые диски и многое другое.

Кроссовер от Samsung стоит в России, как пишет Газета.ру, от 3,6 млн рублей. К слову, XTrail в схожей комплектации стоит в России столько же.

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Фото: Samsung

Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung

Это тоже кроссовер — QM6, и его силуэт покажется вам очень знакомым.

Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung — фото 1385872Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung — фото 1385871Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung — фото 1385870Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung
Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung

Это тоже кроссовер — QM6, и его силуэт покажется вам очень знакомым.

Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung — фото 1385871Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung — фото 1385870Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung — фото 1385872Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung
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