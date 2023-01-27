Угадаете машину на фото? Нет, не Porsche — журнал За рулем

Угадаете машину на фото? Нет, не Porsche

Этот автомобиль появится в продаже уже в текущем году и не будет стоить так дорого, как выглядит.

Материалы по теме
Глава VW открестился от водородных машин

Не будем тянуть с ответом — это Geely. О машине пока ничего неизвестно, кроме того, что продажи не за горами. Еще есть видео этого автомобиля.

Снято видео в полумраке, но представление о дизайне седана получить по нему все же можно. Спереди, например, заметны узкие и рельефные светодиодные дневные ходовые огни. При ракурсе в три четверти видно, что у автомобиля будет выступающая нижняя часть бампера.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Профиль седана особенно хорош: очень длинный капот, покатая линия крыши, как у купе, задние стойки, похожие на стойки Porsche Taycan. Также у нового Geely будут подсвечиваемые дверные ручки. Расположение же ручек задних дверей говорит о том, что у седана задние двери будут открываться в обратную сторону.

Car News China пишет, что длина нового автомобиля около 4900 мм, это на 6 см меньше, чем у упомянутого Porsche Taycan.

Материалы по теме
Dacia изобрела самый бюджетный в мире подогрев сидений

И да, этот Geely, как и Taycan, — электромобиль. Он построен на платформе Geely SEA, которая уже используется в автомобилях брендов Zeekr, Smart, Jidu, Radar, Polestar и Lotus.

Использование столь популярной платформы, а также не менее популярных электромоторов и батарей от других проектов концерна, помогло снизить не только время разработки модели, но и ее стоимость. Цена пока неизвестна, но, например, электромобиль Geely Geometry E с запасом хода 400 км стоит в России менее 2 млн рублей.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото, видео: Geely

Наше новое видео
Серийный кроссовер из СССР (не Нива!) — тест «За рулем»
Как в России собирают Haval Jolion: репортаж с завода
Тест «американской Нивы» (+ видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров55
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: