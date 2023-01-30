Автомобиль Xiaomi — первые фото — журнал За рулем

Автомобиль Xiaomi — первые фото

Модель под названием S11 EV больше напоминает McLaren, только в кузове седан.

Материалы по теме
Читатели Maxim назвали «За рулем» лучшим, что было в СССР

Китайская компания Xiaomi, наиболее известная своими телефонами и электроникой, готовит автомобиль. Появится он уже в 2024 году.

Каким он будет? Как будет выглядеть? Сколько может стоить? На некоторые вопросы ответы уже есть. Во-первых, это будет эдектромобиль в кузове седан, а во-вторых, выглядеть он будет вот так:

Автомобиль Xiaomi — первые фото

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Xiaomi работает над автомобилем с 2021 года, когда купила компанию Deepmotion Tech, специализирующуюся на технологиях автономного вождения. Затем был построен завод по производству электромобилей.

Прошлым летом появился первый инженерный прототип, а теперь просочилась информация о серийной версии этого автомобиля под названием MS11.

Автомобиль Xiaomi — первые фото

Материалы по теме
Тойота возродит легендарный внедорожник

Получилось красиво, спортивно, современно. Но некоторые элементы дизайна были позаимствованы. Например, фары и бампер очень похожи на фары и бампер McLaren, а задняя часть очень напоминает Aston Martin DBS. Даже колеса похожи на колеса Lamborghini Huracan Evo.

Car News China сообщает, что в автомобиле будут использоваться батареи от компаний CATL и BYD, а электродвигатели Xiaomi использует собственные.

MS11, скорее всего, будет конкурировать с электромобилем Sony, а также с седаном Honda Afeela.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Carscoops.com

Наше новое видео
В России возобновили выпуск необычной версии Нивы
91 год назад начат выпуск легендарной полуторки
Серийный кроссовер из СССР (не Нива!) — тест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров51
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: