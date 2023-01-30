Модель под названием S11 EV больше напоминает McLaren, только в кузове седан.

Китайская компания Xiaomi, наиболее известная своими телефонами и электроникой, готовит автомобиль. Появится он уже в 2024 году.

Каким он будет? Как будет выглядеть? Сколько может стоить? На некоторые вопросы ответы уже есть. Во-первых, это будет эдектромобиль в кузове седан, а во-вторых, выглядеть он будет вот так:

Xiaomi работает над автомобилем с 2021 года, когда купила компанию Deepmotion Tech, специализирующуюся на технологиях автономного вождения. Затем был построен завод по производству электромобилей.

Прошлым летом появился первый инженерный прототип, а теперь просочилась информация о серийной версии этого автомобиля под названием MS11.

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Получилось красиво, спортивно, современно. Но некоторые элементы дизайна были позаимствованы. Например, фары и бампер очень похожи на фары и бампер McLaren, а задняя часть очень напоминает Aston Martin DBS. Даже колеса похожи на колеса Lamborghini Huracan Evo.

Car News China сообщает, что в автомобиле будут использоваться батареи от компаний CATL и BYD, а электродвигатели Xiaomi использует собственные.

MS11, скорее всего, будет конкурировать с электромобилем Sony, а также с седаном Honda Afeela.

Какие китайские мотоциклы достойны внимания в 2023. Среди байков есть и весьма мощные версии — до 115 л.с. и с разгоном до «сотни» 4,2 секунды.

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Фото: Carscoops.com