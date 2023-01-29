Какие китайские мотоциклы достойны внимания в 2023

Среди байков есть и весьма мощные версии — до 115 л.с. и с разгоном до «сотни» 4,2 секунды.

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Мы уже полюбили китайские автомобили, и, возможно, пришло время присмотреться к китайским мотоциклам и скутерам.

Они уже оснащаются достаточно мощными двигателями, а также имеют богатые комплектации, и способны составить серьезную конкуренцию японским мотоциклам.

Chunfeng 450SR

Этот байк Chunfeng 450SR будет продаваться в Китае по цене 32 580 юаней (примерно 334 тысячи рублей). Выглядит мотоцикл весьма динамично и даже спортивно. Он во многом похож на концепт SR-C21, представленный на Миланском автосалоне 2021 года. Красный и серый цвета, а также панели из углеродного волокна, добавляют ему спортивности.

Что касается мощности, то мотоцикл оснащен новым двухцилиндровым двигателем объемом 450 куб. см, разработанным компанией Chunfeng. У него 50 л.с. и 39 Нм. По некоторым характеристикам байк лучше, чем Kawasaki Ninja400, KTM RC390 и другие популярные модели той же кубатуры.

Shengshi 350D

Скутер Shengshi 350D имеет очень интересную внешность. Сегодня его продают по цене 28 800 юаней (примерно 295 тысяч рублей).

Он оснащен одноцилиндровым двигателем водяного охлаждения рабочим объемом 349 куб. см мощностью 37 л.с. при 7500 об/мин и 38 Нм при 6000 об/мин. Средний же расход топлива скутера составляет 3,5 л на 100 км.

Qianjiang Sai 1000RR

В 2022 году Qianjiang представила однолитровую гоночную модель Sai 1000RR. Ожидается, что она поступит в продажу в 2023 году.

Байк получит двигатель от Augusta. Это 998-кубовый мотор мощностью 115 л.с. при 10 000 об/мин с максимальным крутящим моментом 95 Нм при 7000 об/мин.

Excellence 400RR

На выставке Chongqing Mobo Expo в 2022 году Excelle представила четырехцилиндровый спортбайк Excellence 400RR.

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Двигатель байка имеет более современную конструкцию, чем японские «четверки». Он инжекторный, а ход поршней составляет всего 36,5 мм (59 х 36,5 мм). Степень сжатия — 13,1:1. В результате двигатель имеет 74 л.с. при 13 500 об/мин. Это на 15 «лошадей» больше, чем, скажем, у популярной V-образной «четверки» Хонды VFR400.

Несмотря на объем всего 400 куб. см, опытный райдер сможет разогнаться на этом байке до 100 км/ч за 4,2 секунды.

Фото: компании-производители