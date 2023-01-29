Какие машины выбирали в 2022 году в разных странах

Люди предпочитали автомобили подешевле, но есть и страны-исключения.

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2022 год был трудным для автопромышленности и для автомобилистов: инфляция, санкции, дефицит комплектующих, а кое-где и подорожание топлива.

В результате люди стали пересаживаться на машины поскромнее. Но не везде.

Китайский рынок оказался одним из самых успешных. Объем продаж увеличился на 2% — до 26,86 млн проданных машин по сравнению с 2021 годом. Показатель оказался даже лучше, чем в допандемийном 2019 году.

Рынок Китая почти вдвое превышает объем рынка США. Продажи автомобилей в Штатах составили 13,83 миллиона единиц, что на 8% меньше, чем в 2021 году. Минувший год был самым «неурожайным» для дилеров и автопроизводителей в США. Если сравнивать с 2019 годом, то продажи автомобилей просели на 19%.

В Европе ситуация ничем не отличается от американской. Данные по четырем ведущим рынкам (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания), на долю которых приходится около 75% в регионе, показывают, что спад продаж продолжается. Было куплено 9,05 миллиона машин, что на 6% меньше, чем в 2021 году и на 7% меньше, чем в 2019-м.

В отличие от Америки и Европы, в Австралии, Индии, Индонезии и Турции ситуация складывалась неплохо. Объемы продаж не только увеличились, но и оказались выше, чем в допандемийные годы. Индийский рынок впервые обогнал японский, а в Индонезии продажи увеличились на 17% по сравнению с 2021 годом и на 95% по сравнению с 2020-м.

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Самые продаваемые моделей автомобилей в ряде стран в 2022 году (с указанием количества проданных экземпляров):

Аргентина: Fiat Cronos (38 769)

Австралия: Toyota Hilux (64 391)

Бразилия : Fiat Strada (112 456)

Китай : BYD Song Plus (459 424)

Франция : Peugeot 208 (88 812)

Германия : Volkswagen Golf (84 282)

Индия : Maruti Wagon R (217 317)

Индонезия : Daihatsu Gran Max (65 062)

Италия : Fiat Panda (105 384)

Великобритания: Nissan Qashqai (42 704)

(42 704) Россия: Лада Гранта (99 356)

Испания : Hyundai Tucson (21 985)

США : Ford F-Series (653 957)

Турция : Fiat Egea (68 779)

Новый бюджетный Kia — уже в России. Автомобиль имеет хорошее оснащение и сдвижную дверь с правой стороны.

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Фото: Ivana Cajina / Unsplash