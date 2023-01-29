Какие машины выбирали в 2022 году в разных странах

2022 год был трудным для автопромышленности и для автомобилистов: инфляция, санкции, дефицит комплектующих, а кое-где и подорожание топлива.
В результате люди стали пересаживаться на машины поскромнее. Но не везде.
Китайский рынок оказался одним из самых успешных. Объем продаж увеличился на 2% — до 26,86 млн проданных машин по сравнению с 2021 годом. Показатель оказался даже лучше, чем в допандемийном 2019 году.
Рынок Китая почти вдвое превышает объем рынка США. Продажи автомобилей в Штатах составили 13,83 миллиона единиц, что на 8% меньше, чем в 2021 году. Минувший год был самым «неурожайным» для дилеров и автопроизводителей в США. Если сравнивать с 2019 годом, то продажи автомобилей просели на 19%.
В Европе ситуация ничем не отличается от американской. Данные по четырем ведущим рынкам (Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания), на долю которых приходится около 75% в регионе, показывают, что спад продаж продолжается. Было куплено 9,05 миллиона машин, что на 6% меньше, чем в 2021 году и на 7% меньше, чем в 2019-м.
В отличие от Америки и Европы, в Австралии, Индии, Индонезии и Турции ситуация складывалась неплохо. Объемы продаж не только увеличились, но и оказались выше, чем в допандемийные годы. Индийский рынок впервые обогнал японский, а в Индонезии продажи увеличились на 17% по сравнению с 2021 годом и на 95% по сравнению с 2020-м.
Самые продаваемые моделей автомобилей в ряде стран в 2022 году (с указанием количества проданных экземпляров):
- Аргентина: Fiat Cronos (38 769)
- Австралия: Toyota Hilux (64 391)
- Бразилия: Fiat Strada (112 456)
- Китай: BYD Song Plus (459 424)
- Франция: Peugeot 208 (88 812)
- Германия: Volkswagen Golf (84 282)
- Индия: Maruti Wagon R (217 317)
- Индонезия: Daihatsu Gran Max (65 062)
- Италия : Fiat Panda (105 384)
- Великобритания: Nissan Qashqai (42 704)
- Россия: Лада Гранта (99 356)
- Испания: Hyundai Tucson (21 985)
- США: Ford F-Series (653 957)
- Турция: Fiat Egea (68 779)
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Фото: Ivana Cajina / Unsplash