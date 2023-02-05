GM и Netflix будут агрессивно насаждать культуру электромобилей — журнал За рулем

GM и Netflix будут агрессивно насаждать культуру электромобилей

Бизнес хорошо знает, как фильмы и телешоу могут влиять на поп-культуру, и собирается «дать электрокарам ту сцену, которую они заслуживают».

Материалы по теме
Специалисты назвали «жирный» минус электромобилей

Электромобили GM будут участвовать в некоторых из популярных шоу и фильмах развлекательного сервиса. Начнут эту кампанию GM и Netflix во время Суперкубка этого года 12 февраля, запустив рекламный ролик.

Уилл Феррелл (он снимался и в предыдущих роликах GM) в двух коротких тизерах, выпущенных перед полным видео для Суперкубка, спрашивает дорогу у зомби и философствует на заднем сиденье нового Blazer EV, водитель которого оказывается незнакомцем в маске из «Игры в кальмара».

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

«Развлечения оказывают огромное влияние на культуру, — говорит директор по маркетингу GM Global Дебора Уол. — Мы хотим сделать электромобили известными в потоковом вещании, чтобы создать культуру электромобилей с помощью историй, которые включают в себя опыт вождения и владения электромобилем».

Netflix, со своей стороны, также собирается «электрифицировать всё там, где это только возможно».


Источник: Motor1


Фото: Depositphotos


Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России
Haval Dargo X: новая версия для русской зимы?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров52
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: