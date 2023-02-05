GM и Netflix будут агрессивно насаждать культуру электромобилей

Электромобили GM будут участвовать в некоторых из популярных шоу и фильмах развлекательного сервиса. Начнут эту кампанию GM и Netflix во время Суперкубка этого года 12 февраля, запустив рекламный ролик.
Уилл Феррелл (он снимался и в предыдущих роликах GM) в двух коротких тизерах, выпущенных перед полным видео для Суперкубка, спрашивает дорогу у зомби и философствует на заднем сиденье нового Blazer EV, водитель которого оказывается незнакомцем в маске из «Игры в кальмара».
«Развлечения оказывают огромное влияние на культуру, — говорит директор по маркетингу GM Global Дебора Уол. — Мы хотим сделать электромобили известными в потоковом вещании, чтобы создать культуру электромобилей с помощью историй, которые включают в себя опыт вождения и владения электромобилем».
Netflix, со своей стороны, также собирается «электрифицировать всё там, где это только возможно».
- Электромобилей становится все больше, а куда девать старые тяговые батареи?
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: Motor1
Фото: Depositphotos
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