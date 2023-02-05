GM и Netflix будут агрессивно насаждать культуру электромобилей

Бизнес хорошо знает, как фильмы и телешоу могут влиять на поп-культуру, и собирается «дать электрокарам ту сцену, которую они заслуживают».

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Электромобили GM будут участвовать в некоторых из популярных шоу и фильмах развлекательного сервиса. Начнут эту кампанию GM и Netflix во время Суперкубка этого года 12 февраля, запустив рекламный ролик.

Уилл Феррелл (он снимался и в предыдущих роликах GM) в двух коротких тизерах, выпущенных перед полным видео для Суперкубка, спрашивает дорогу у зомби и философствует на заднем сиденье нового Blazer EV, водитель которого оказывается незнакомцем в маске из «Игры в кальмара».

«Развлечения оказывают огромное влияние на культуру, — говорит директор по маркетингу GM Global Дебора Уол. — Мы хотим сделать электромобили известными в потоковом вещании, чтобы создать культуру электромобилей с помощью историй, которые включают в себя опыт вождения и владения электромобилем».

Netflix, со своей стороны, также собирается «электрифицировать всё там, где это только возможно».

Электромобилей становится все больше, а куда девать старые тяговые батареи?

«За рулем» можно смотреть на YouTube.



Источник: Motor1



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