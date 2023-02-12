Зачем машинам этот секретный провод

Такой же спрятан и под капотом, и в некоторых ситуациях его нужно перерезать.

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Электромобили не похожи на машины с двигателями внутреннего сгорания, и в случае аварии нужно быстро обесточить их системы во избежание возможного пожара.

Для этого недостаточно просто выключить питание. Надо полностью отключить высоковольтную систему.

На фото ниже — Tesla Model 3. При серьезном ДТП нужно, во-первых, разбить заднюю правую «форточку». Затем отогнуть элемент внутренней отделки и вытащить красный кабель с оранжевой этикеткой.

Перерезав этот кабель, вы отключите систему высокого напряжения.

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В Tesla, Rivian и BMW есть два таких кабеля. Один из них спрятан под капотом, и для доступа к нему не надо ничего разбивать или ломать. Второй кабель предусмотрен на случай, когда передняя часть машины изуродована в результате аварии и добраться до находящегося там кабеля невозможно.

У Rivian вторые кабели расположены под обшивкой в задней стойке со стороны пассажира. А у электромобилей BMW они находятся в зарядном порту.

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Фото: YouTube