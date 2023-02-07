Российский авторынок в январе 2023 года сократился на 63,1%. То есть было продано на 55 537 машин меньше, чем в январе 2022 года. В итоге новые автомобили приобрели только 32 499 человек.
Таковы данные АЕБ, в которых нет статистики по продажам BMW и Mercedes-Benz, а также Chery и Cheryexeed.
Самое большое падение продаж — у Honda, дилеры которой за месяц продали всего одну машину, тогда как в январе 2022 года было реализовано 87 автомобилей. Это падение на 99%.
На втором месте — Lexus с пятью проданными автомобилями вместо прошлогодних 563. И это тоже падение на 99%. У Toyota, занявшей третье место, дела получше — 60 проданных машин. Но год назад дилеры продали 6126 Тойот, поэтому падение составило тоже 99%.
В пятерку лидеров по падению продаж вошли также Hyundai (-98%) и Suzuki (-95%).
Надо оговориться, что 17 марок не продали в январе вовсе ни одного автомобиля. Это Porsche, Mitsubishi, Iveco, Fiat, Evolute, Brilliance, Cadillac, Chevrolet, Foton, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lifan, Nissan, Renault, Volvo и Zotye.
Топ-10 марок, чьи продажи в январе 2023 года упали более чем на 90% (АЕБ)
|
Место
|
Марка
|
Продано в январе 2023
|
Продано в январе 2022
|
Изменение
|
1
|
Honda
|
1
|
87
|
—99%
|
2
|
Lexus
|
5
|
563
|
—99%
|
3
|
Toyota
|
60
|
6 126
|
—99%
|
4
|
Hyundai
|
185
|
11 356
|
—98%
|
5
|
Suzuki
|
18
|
331
|
—95%
|
6
|
Audi
|
38
|
694
|
—95%
|
7
|
VW
|
257
|
4 317
|
—94%
|
8
|
Mazda
|
137
|
1 906
|
—93%
|
9
|
Opel
|
11
|
137
|
—92%
|
10
|
Genesis
|
15
|
152
|
—90%
На российском рынке благодаря новому руководству АВТОВАЗа, не допускающему простоев предприятия, главенствует Lada. Несмотря на падение рынка на 63,1%, продажи Лад сократились лишь на 3%, до 17 468 автомобилей.
Если не считать Chery, о продажах которой не сообщается, в плюсе по итогам января оказались только три марки, да и то благодаря «низкому старту» (малым объемам продаж) год назад.
5 марок, чьи продажи в январе 2023 года выросли (АЕБ)
|
Место
|
Марка
|
Продано в январе 2023
|
Продано в январе 2022
|
Изменение
|
1
|
Great Wall
|
278
|
59
|
371%
|
2
|
Geely
|
3 501
|
1 863
|
88%
|
3
|
DFM
|
158
|
95
|
66%
|
4
|
Haval
|
4 535
|
3 169
|
43%
|
5
|
FAW
|
165
|
159
|
4%
Напомним, что объемы продаж автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта, Ассоциацией европейского бизнеса не учитываются.
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Фото: Depositphotos