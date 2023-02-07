Почти два десятка брендов не продали в России за месяц ни одного автомобиля.

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Российский авторынок в январе 2023 года сократился на 63,1%. То есть было продано на 55 537 машин меньше, чем в январе 2022 года. В итоге новые автомобили приобрели только 32 499 человек.

Таковы данные АЕБ, в которых нет статистики по продажам BMW и Mercedes-Benz, а также Chery и Cheryexeed.

Самое большое падение продаж — у Honda, дилеры которой за месяц продали всего одну машину, тогда как в январе 2022 года было реализовано 87 автомобилей. Это падение на 99%.

На втором месте — Lexus с пятью проданными автомобилями вместо прошлогодних 563. И это тоже падение на 99%. У Toyota, занявшей третье место, дела получше — 60 проданных машин. Но год назад дилеры продали 6126 Тойот, поэтому падение составило тоже 99%.

В пятерку лидеров по падению продаж вошли также Hyundai (-98%) и Suzuki (-95%).

Надо оговориться, что 17 марок не продали в январе вовсе ни одного автомобиля. Это Porsche, Mitsubishi, Iveco, Fiat, Evolute, Brilliance, Cadillac, Chevrolet, Foton, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lifan, Nissan, Renault, Volvo и Zotye.

Топ-10 марок, чьи продажи в январе 2023 года упали более чем на 90% (АЕБ)

Место Марка Продано в январе 2023 Продано в январе 2022 Изменение 1 Honda 1 87 —99% 2 Lexus 5 563 —99% 3 Toyota 60 6 126 —99% 4 Hyundai 185 11 356 —98% 5 Suzuki 18 331 —95% 6 Audi 38 694 —95% 7 VW 257 4 317 —94% 8 Mazda 137 1 906 —93% 9 Opel 11 137 —92% 10 Genesis 15 152 —90%

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На российском рынке благодаря новому руководству АВТОВАЗа, не допускающему простоев предприятия, главенствует Lada. Несмотря на падение рынка на 63,1%, продажи Лад сократились лишь на 3%, до 17 468 автомобилей.

Если не считать Chery, о продажах которой не сообщается, в плюсе по итогам января оказались только три марки, да и то благодаря «низкому старту» (малым объемам продаж) год назад.

5 марок, чьи продажи в январе 2023 года выросли (АЕБ)

Место Марка Продано в январе 2023 Продано в январе 2022 Изменение 1 Great Wall 278 59 371% 2 Geely 3 501 1 863 88% 3 DFM 158 95 66% 4 Haval 4 535 3 169 43% 5 FAW 165 159 4%

Напомним, что объемы продаж автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта, Ассоциацией европейского бизнеса не учитываются.

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