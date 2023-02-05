Mazda снимет с производства популярный кроссовер

В 2022 году это была самая продаваемая модель марки, и тем непонятнее планы автопроизводителя.

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В 2022 году было продано 365 135 кроссоверов Mazda CX-5. Продади Mazda снизились на 13,3%, до 1 116 107 автомобилей. При этом спрос на CX—5 упал лишь на 4,4%.

На втором месте по популярности — Mazda3 (173 619 проданных автомобилей). Отрыв первого места от второго огромен.

Несмотря на все это, в компании не уверены, что у CX—5 будет третье поколение.

На вопрос о том, что ждет CX-5 в будущем, менеджер по продукции Мицуру Вакиие неожиданно ответил:

«Я не уверен, собираемся ли мы представить новый CX-5 или нет, поэтому я не могу сообщить какие-либо подробности».

Он не стал вдаваться в подробности, но модель снимут с производства после того, как жизненный цикл второго поколения подойдет к концу.

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В начале прошлого года в модельном ряду появился более просторный кроссовер CX-50. Также был представлен CX-60, построенный на новой заднеприводной платформе и оснащаемый рядными шестицилиндровыми двигателями. Вероятно, компания хочет, чтобы эти модели вышли из тени CX—5.

Mazda CX-5 обновился в 2022 году, а значит в продаже кроссовер останется еще на пару лет.

Toyota показала салон нового Grand Highlander. Автомобиль появится в продаже уже в этом году — премьера состоится 8 февраля.

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Фото: Mazda