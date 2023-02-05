Mazda снимет с производства популярный кроссовер — журнал За рулем

Mazda снимет с производства популярный кроссовер

В 2022 году это была самая продаваемая модель марки, и тем непонятнее планы автопроизводителя.

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В 2022 году было продано 365 135 кроссоверов Mazda CX-5. Продади Mazda снизились на 13,3%, до 1 116 107 автомобилей. При этом спрос на CX—5 упал лишь на 4,4%.

На втором месте по популярности — Mazda3 (173 619 проданных автомобилей). Отрыв первого места от второго огромен.

Несмотря на все это, в компании не уверены, что у CX—5 будет третье поколение.

Mazda снимет с производства популярный кроссовер

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На вопрос о том, что ждет CX-5 в будущем, менеджер по продукции Мицуру Вакиие неожиданно ответил:

«Я не уверен, собираемся ли мы представить новый CX-5 или нет, поэтому я не могу сообщить какие-либо подробности».

Он не стал вдаваться в подробности, но модель снимут с производства после того, как жизненный цикл второго поколения подойдет к концу.

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В начале прошлого года в модельном ряду появился более просторный кроссовер CX-50. Также был представлен CX-60, построенный на новой заднеприводной платформе и оснащаемый рядными шестицилиндровыми двигателями. Вероятно, компания хочет, чтобы эти модели вышли из тени CX—5.

Mazda CX-5 обновился в 2022 году, а значит в продаже кроссовер останется еще на пару лет.

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Фото: Mazda

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Отзывы о Mazda CX-5 (11)

Mazda 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.

Недостатки:

Двигатели скайэктив — повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.

Комментарий:

Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.

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