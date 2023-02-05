Mazda снимет с производства популярный кроссовер

В 2022 году было продано 365 135 кроссоверов Mazda CX-5. Продади Mazda снизились на 13,3%, до 1 116 107 автомобилей. При этом спрос на CX—5 упал лишь на 4,4%.
На втором месте по популярности — Mazda3 (173 619 проданных автомобилей). Отрыв первого места от второго огромен.
Несмотря на все это, в компании не уверены, что у CX—5 будет третье поколение.
На вопрос о том, что ждет CX-5 в будущем, менеджер по продукции Мицуру Вакиие неожиданно ответил:
«Я не уверен, собираемся ли мы представить новый CX-5 или нет, поэтому я не могу сообщить какие-либо подробности».
Он не стал вдаваться в подробности, но модель снимут с производства после того, как жизненный цикл второго поколения подойдет к концу.
В начале прошлого года в модельном ряду появился более просторный кроссовер CX-50. Также был представлен CX-60, построенный на новой заднеприводной платформе и оснащаемый рядными шестицилиндровыми двигателями. Вероятно, компания хочет, чтобы эти модели вышли из тени CX—5.
Mazda CX-5 обновился в 2022 году, а значит в продаже кроссовер останется еще на пару лет.
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Фото: Mazda