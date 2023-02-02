Toyota показала салон нового Grand Highlander — журнал За рулем

Toyota показала салон нового Grand Highlander

Автомобиль появится в продаже уже в этом году - премьера состоится 8 февраля.

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Toyota продолжает тизерную кампанию нового Grand Highlander. Ранее была опубликована фотография задней части кроссовера, а теперь есть и снимок салона.

На фотографии вы увидите не то, что ожидаете. Это не панель приборов или центральная консоль — в них нет ничего интересного для потенциальных покупателей машины. Гораздо важнее третий ряд сидений — бутафорский он или на нем действительно можно отправляться в поездки «не натирая уши коленками»?

Toyota показала салон нового Grand Highlander

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Toyota описывает Grand Highlander как «активный семейный круизер» — автомобиль для путешествий и активного отдыха. На третьем ряду достаточно места для ног даже взрослых людей. При этом багажник остается вместительным, обещают в компании.

Highlander и раньше имел третий ряд сидений, где для ног отводилось 71,12 см пространства. В Grand Highlander места для ног больше.

Toyota показала салон нового Grand Highlander

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На тизере видно, что по бокам третьего ряда есть большие подстаканники. Также имеются порты для подключения гаджетов, а над боковыми окнами расположены воздуховоды климатической системы.

Напомним, что новый кроссовер получит гибридную силовую установку на базе 2,4-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом мощностью 345 л.с. и 542 Нм, а также 6-ступенчатый автомат и полный привод.

Аналогичная модель появится и у Lexus — под названием TX. Уже запатентованы названия TX550H+, TX500H и TX350.

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Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Highlander (1)

Toyota 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

По моему это всё равно нереальная цена за кроссовер. Так же как и за круизер в принципе.

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