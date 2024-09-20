Более 144 тыс. автомобилей отзовут из-за проблем при движении задним ходом

Ford анонсировал отзыв более 144 тыс. авто из-за проблемы с камерой заднего вида

Автопроизводитель Ford Motor отзывает более 144 тысяч автомобилей Ford Maverick, выпущенных в период с 2022 по 2024 годы. Об отзыве сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Причиной отзывной кампании стала проблема с изображением с камеры заднего вида при движении автомобиля задним ходом. Теперь производитель уведомит владельцев данных моделей о необходимости приехать к дилерам в ближайший сервисный центр. Специалисты бренда марки. Там попытаются обновят программное обеспечение для устранения проблемы.

Раньше стало известно, что Европейская независимая организация Euro NCAP проверила безопасность электрокроссовера Ford Explorer нового поколения. В итоге автомобиль получил пять звезд за безопасность.

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Источник: reuters.com