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Более 144 тыс. автомобилей отзовут из-за проблем при движении задним ходом
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Более 144 тыс. автомобилей отзовут из-за проблем при движении задним ходом
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Более 144 тыс. автомобилей отзовут из-за проблем при движении задним ходом

Ford анонсировал отзыв более 144 тыс. авто из-за проблемы с камерой заднего вида

Автопроизводитель Ford Motor отзывает более 144 тысяч автомобилей Ford Maverick, выпущенных в период с 2022 по 2024 годы. Об отзыве сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

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Причиной отзывной кампании стала проблема с изображением с камеры заднего вида при движении автомобиля задним ходом. Теперь производитель уведомит владельцев данных моделей о необходимости приехать к дилерам в ближайший сервисный центр. Специалисты бренда марки. Там попытаются обновят программное обеспечение для устранения проблемы.

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Раньше стало известно, что Европейская независимая организация Euro NCAP проверила безопасность электрокроссовера Ford Explorer нового поколения. В итоге автомобиль получил пять звезд за безопасность.

Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
20.09.2024
Фото:Unsplash
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