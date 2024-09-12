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Новый Ford Explorer проверили на безопасность

Электрический Ford Explorer прошел краш-тест Euro NCAP и набрал пять звезд

Европейская независимая организация Euro NCAP проверила безопасность электрокроссовера Ford Explorer нового поколения. Защиту взрослых пассажиров и водителя эксперты оценили в 89%, детей – в 86%, а пешеходов – в 80%. Системы помощи автомобилисту набрали 72%.

Ford Explorer
Ford Explorer
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В итоге автомобилю присвоили пять звезд безопасности. При всех видах столкновений Ford Explorer продемонстрировал высокий уровень защиты водителя и пассажиров. Для пешеходов наибольшую опасность представляют боковые стойки и область капота, отмечают эксперты.

Интерьер Ford Explorer
Интерьер Ford Explorer

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Электрический Ford Explorer дебютировал в 2023 году. Автомобиль собран на базе Volkswagen. Он создан на основе немецкой платформы MEB.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Euro NCAP

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Ушакова Ирина
Фото:Ford
Количество просмотров 133
12.09.2024
Фото:Ford
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Отзывы о Ford Explorer ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Explorer  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!
+24