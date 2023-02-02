Dongfeng готовит молодежный кроссовер

Автомобиль не должен быть дорогим, иначе его нельзя будет считать молодежным.

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Компания Dongfeng Fengshen опубликовала официальные фотографии своего нового кроссовера, который может получить название Haohan. Автомобиль предназначен для молодежи и оснащен двигателем, получившим премию «Сердце Китая» (вошел в десятку лучших моторов страны).

Говорить о внешности модели пока рано — она скрыта за камуфляжем. Видны только узкие фары и кусок кажущейся огромной решетки радиатора.

Автомобиль выглядит стройным и пропорциональным (ни зад, ни перед машины визуально не перевешивают). Слово «Young» на боках говорит о том, что автомобиль создается для молодых покупателей.

Для этого машина должна быть не только красивой и недорогой, но и динамичной. Последнюю проблему должен решить двигатель 1.5T с системой питания Dongfeng Mach Power.

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Система отличается наличием впрыска под высоким давлением (мощность может превышать 200 л.с.) и особого масляного насоса. Также есть форсунки для охлаждения поршня и интеллектуальная система управления температурой. То есть этот мотор не боится перегревов так, как его турбированные собратья.

Также будет предлагаться гибридная силовая установка на базе этого двигателя с двумя электромоторами.

Фото: Dongfeng