Dongfeng готовит молодежный кроссовер — журнал За рулем

Dongfeng готовит молодежный кроссовер

Автомобиль не должен быть дорогим, иначе его нельзя будет считать молодежным.

Материалы по теме
Mazda показала новый кроссовер — ждем в продаже

Компания Dongfeng Fengshen опубликовала официальные фотографии своего нового кроссовера, который может получить название Haohan. Автомобиль предназначен для молодежи и оснащен двигателем, получившим премию «Сердце Китая» (вошел в десятку лучших моторов страны).

Говорить о внешности модели пока рано — она скрыта за камуфляжем. Видны только узкие фары и кусок кажущейся огромной решетки радиатора.

Dongfeng готовит молодежный кроссовер

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Автомобиль выглядит стройным и пропорциональным (ни зад, ни перед машины визуально не перевешивают). Слово «Young» на боках говорит о том, что автомобиль создается для молодых покупателей.

Dongfeng готовит молодежный кроссовер

Для этого машина должна быть не только красивой и недорогой, но и динамичной. Последнюю проблему должен решить двигатель 1.5T с системой питания Dongfeng Mach Power.

Материалы по теме
Завершение обгона через сплошную предлагают узаконить

Система отличается наличием впрыска под высоким давлением (мощность может превышать 200 л.с.) и особого масляного насоса. Также есть форсунки для охлаждения поршня и интеллектуальная система управления температурой. То есть этот мотор не боится перегревов так, как его турбированные собратья.

Также будет предлагаться гибридная силовая установка на базе этого двигателя с двумя электромоторами.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Dongfeng

Наше новое видео
Тест самого необычного, пожалуй, китайского кроссовера в России
Haval Dargo X: новая версия для русской зимы?
Жесткий тест: кроссовер против внедорожника (результаты удивили)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров122
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: