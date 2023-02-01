Обновленный Kia Cerato появится уже в феврале

Этот автомобиль продается в Китае под названием K3 и в таком виде будет поставляться в Россию по схеме параллельного импорта. Но это тот же привычный Cerato. Хотя нет — автомобиль будет отличаться от того, который поставлялся на наш рынок компанией Kia.
Про двигатели 1.6 и 2.0 придется забыть. Вместо них под капот седана будут устанавливать моторы 1.5 и 1.4Т мощностью 115 и 140 л.с. соответственно.
Более мощный турбомотор оснащается 7-ступенчатым роботом, а атмосферный 1,5-литровый двигатель — вариатором.
Что касается размеров автомобиля, то его длина, ширина и высота составляют 4666/1780/1450 мм соответственно, а колесная база — 2700 мм. То есть, К3 немного ниже и длиннее, чем «наш» Cerato.
В салоне появилось совершенно новое многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами, 10,25-дюймовая приборная панель, 10,25-дюймовый интеллектуальный дисплей мультимедийной системы.
Новый автомобиль также будет оснащаться беспроводной зарядкой для мобильного телефона, системой Kia Connect, интеллектуальной системой помощи водителю L2+, отдельным цифровым дисплеем TPMS для контроля давления в шинах и 1-мегапиксельной камерой высокого разрешения. Салон кожаный, а передние кресла имеют электроприводы регулировок.
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Фото: Autohome.com.cn