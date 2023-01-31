Названы 10 самых крупных авторынков мира

Российский рынок временно выбыл из десятки, потеряв почти миллион продаж.

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В рейтинге мировых продаж автомобилей в 2022 году случились интересные перестановки. Если суммировать объемны продаж на рынках 78 стран мира и сравнить цифру с показателями 2021 года, то объем реализации новых машин снизился на 2% —до 78,49 млн единиц.

В первой десятке произошли интересные перестановки. Первое и второе место рейтинга занимают Китай и США соответственно. Третье же место заняла Индия. Взрывной рост спроса (на 24%!) произошел благодаря большому количеству новых и интересных моделей по весьма привлекательным ценам.

Это, безусловно, самое удивительное изменение в топ-10. Кроме того, Индия впервые за всю историю вышла на третье место. Обычно рынком №3 являлся японский — в основном, благодаря огромному спросу на недорогие кей-кары. Однако японский рынок давно перестал расти.

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В Бразилии спрос на новые машины снизился на 1%, и такое незначительное падение позволило обогнать рынки Великобритании и Франции, на которых продажи снизились на 5% и 10% соответственно.

Большинство рынков Юго-Восточной Азии выросли. Например, Индонезия обогнала Испанию и стала 14-м по величине рынком. Все благодаря появлению собственных электромобилей, таких как Wuling Air EV.

Как быстро сравнить размеры машин? Есть способ, при котором вы увидите не просто цифры, а наложение одного автомобиля на другой.

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Фото: Ryan Searle / Unsplash, Motor1.com