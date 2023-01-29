Как быстро сравнить размеры машин? Есть способ

Какой автомобиль больше? Mazda MX-5 Miata или Toyota 86, Лада Гранта или Hyundai Solaris, Nissan Qashqai или Mitsubishi Outlander?
Даже если найти характеристики этих и других машин в сети и сравнить их, понять разницу габаритов будет непросто — цифры не дают визуализацию.
Но в сети появился проект Carsized (от The Drive). На сайте реализован простой визуализатор, которым очень просто пользоваться. В его базе есть изображения почти всех автомобилей, продающихся в разных странах мира.
Что очень удобно, так это то, что Carsized позволяет сравнивать разные автомобили разных марок и видеть различия благодаря наложению изображений машин.
Можно даже сравнивать автомобили разных эпох и посмотреть, насколько автомобили выросли за эти годы. Веб-сайту не хватает информации по ряду марок (в частности, по Ладе, ГАЗу, УАЗу...).
Но будьте осторожны! Сравнение машин затягивает, и вы можете провести на сайте больше времени, чем собирались.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
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Изображение: Carsized.com