Как быстро сравнить размеры машин? Есть способ

Вы увидите не просто цифры, а наложение одного автомобиля на другой.

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Какой автомобиль больше? Mazda MX-5 Miata или Toyota 86, Лада Гранта или Hyundai Solaris, Nissan Qashqai или Mitsubishi Outlander?

Даже если найти характеристики этих и других машин в сети и сравнить их, понять разницу габаритов будет непросто — цифры не дают визуализацию.

Но в сети появился проект Carsized (от The Drive). На сайте реализован простой визуализатор, которым очень просто пользоваться. В его базе есть изображения почти всех автомобилей, продающихся в разных странах мира.

Что очень удобно, так это то, что Carsized позволяет сравнивать разные автомобили разных марок и видеть различия благодаря наложению изображений машин.

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Можно даже сравнивать автомобили разных эпох и посмотреть, насколько автомобили выросли за эти годы. Веб-сайту не хватает информации по ряду марок (в частности, по Ладе, ГАЗу, УАЗу...).

Но будьте осторожны! Сравнение машин затягивает, и вы можете провести на сайте больше времени, чем собирались.

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Изображение: Carsized.com