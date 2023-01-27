Suzuki рассказала о ряде новинок

Компания объявила о новой стратегии, которая коснется всех стран.

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Планируется выпуск пяти моделей до конца десятилетия. Первый автомобиль появится в следующем году. Информации о том, какая это будет модель, нет.

Но есть изображение всех новинок, среди которых виден, например, Jimny. Как этот внедорожник вдруг может стать новинкой? Очень просто — он станет полностью электрическим.

Если для Европы разрабатывается пять новинок, то на внутреннем рынке Suzuki планирует представить шесть электромобилей к 2030 году. Третий наиболее значимый для Suzuki рынок — это Индия. Там тоже появится шесть новых электрических моделей в ближайшие семь лет.

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В новые разработки компания инвестирует не менее 2 трлн иен (более 1 трлн рублей по текущему курсу). Важно отметить, что деньги пойдут, в том числе, на исследования и разработки мотоциклов, лодочных моторов и так далее.

Еще 2,5 трлн иен (1,34 трлн рублей) компания вложит в строительство завода по производству аккумуляторов для электромобилей.

Конечная цель Suzuki — стать полностью углеродно-нейтральной компанией к 2035 году.

Изображение: Suzuki