Mazda CX-90 — первое видео салона — журнал За рулем

Mazda CX-90 — первое видео салона

Снаружи автомобиль эмоционально красный, но внутри — спокойный и по-японски умиротворенный.

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Новая Mazda CX-90 будет представлена 31 января, и тизерная кампания набирает обороты. Ранее автопроизводитель опубликовал видео внешности кроссовера.

Теперь в сети появилось официальное видео интерьера новинки в спокойных и приятных бежевых, серых, черных и белых тонах.

В целом салон кроссовера выглядит шикарно. Нейтральные цвета отлично сочетаются между собой. А на приборной панели, в всю ее ширину, вы можете заметить традиционную японскую строчку.

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Также салон нового флагмана Mazda украшают хром и вставки под дерево светлого кремового оттенка.

В видео комментирует дизайнер компании, отвечающий за интерьеры автомобилей, Бекки Оуэнс — вы можете увидеть его в кадре. Он рассказывает про цвета и текстуры, а в руках держит образец дерева, на котором видна наклейка с надписью Stoneform — это материал, имитирующий дерево и превосходящий его по степени прочности и истирания.

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Обратите внимание — у новинки есть рычаг коробки переключения передач (а не шайба или другой модный селектор), а также есть набор обычных кнопок, пользоваться которыми во время движения гораздо удобнее, чем сенсорными.

Известно, что CX—90 будет оснащаться 3,3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем I6 Mazda с турбонаддувом. Его мощность составляет 340 л.с. Какие еще силовые установки получит кроссовер — пока неизвестно.

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