Глава VW открестился от водородных машин

Генеральный директор Volkswagen Passenger Cars считает, что водородные технологии бессмысленны для легковых автомобилей. По крайней мере, в этом десятилетии.
В то время как многие крупнейшие мировые производители автомобилей переходят на электромобили, некоторые компании все еще верят, что у водорода есть будущее. Например, BMW, Toyota и Hyundai.
Во время недавнего разговора с испанским изданием Autobild.es на выставке CES в Лас-Вегасе Томаса Шефера спросили, что он думает о водородных силовых установках. Оказалось, что он фанат этой технологии.
«Водород — не для нас, — сказал он. — Водород — это чистая физика, и он дорог. Это неконкурентоспособно, особенно для легковых автомобилей, баки которых занимают место в салоне. Может, для коммерческого транспорта, но не для легкового. Так что я не думаю, чтобы это произошло в данном десятилетии. Только не в Фольксвагене».
Это не первый раз, когда Volkswagen высмеивает идею использования водородных силовых агрегатов в легковых автомобилях. Три года назад технический директор Volkswagen Passenger Cars Маттиас Рабе тоже заявил, что технология топливных элементов не подходит для VW.
Но немецкий производитель не всегда был против идеи легковых автомобилей с водородным двигателем. В 2014 году компания представила прототипы Passat HyMotion и Golf Estate HyMotion и даже планировала запустить их в производство. Оба автомобиля были оснащены электродвигателем мощностью 134 л.с., литий-ионным аккумулятором и специально разработанными резервуарами для водорода из углеродного волокна, установленными в полу.
Audi тоже долгое время была сторонником автомобилей с водородным двигателем. Компания разработала серию прототипов и концептов на топливных элементах, но в 2021 году пришла к выводу, что у водорода нет будущего.
Кроме того, процесс синтеза водорода нельзя назвать экологичным.
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Фото: BMW