Глава VW открестился от водородных машин

У этих автомобилей слишком много минусов, чтобы их кто-то хотел покупать.

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Генеральный директор Volkswagen Passenger Cars считает, что водородные технологии бессмысленны для легковых автомобилей. По крайней мере, в этом десятилетии.

В то время как многие крупнейшие мировые производители автомобилей переходят на электромобили, некоторые компании все еще верят, что у водорода есть будущее. Например, BMW, Toyota и Hyundai.

Во время недавнего разговора с испанским изданием Autobild.es на выставке CES в Лас-Вегасе Томаса Шефера спросили, что он думает о водородных силовых установках. Оказалось, что он фанат этой технологии.

«Водород — не для нас, — сказал он. — Водород — это чистая физика, и он дорог. Это неконкурентоспособно, особенно для легковых автомобилей, баки которых занимают место в салоне. Может, для коммерческого транспорта, но не для легкового. Так что я не думаю, чтобы это произошло в данном десятилетии. Только не в Фольксвагене».

Это не первый раз, когда Volkswagen высмеивает идею использования водородных силовых агрегатов в легковых автомобилях. Три года назад технический директор Volkswagen Passenger Cars Маттиас Рабе тоже заявил, что технология топливных элементов не подходит для VW.

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Но немецкий производитель не всегда был против идеи легковых автомобилей с водородным двигателем. В 2014 году компания представила прототипы Passat HyMotion и Golf Estate HyMotion и даже планировала запустить их в производство. Оба автомобиля были оснащены электродвигателем мощностью 134 л.с., литий-ионным аккумулятором и специально разработанными резервуарами для водорода из углеродного волокна, установленными в полу.

Audi тоже долгое время была сторонником автомобилей с водородным двигателем. Компания разработала серию прототипов и концептов на топливных элементах, но в 2021 году пришла к выводу, что у водорода нет будущего.

Кроме того, процесс синтеза водорода нельзя назвать экологичным.

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Фото: BMW