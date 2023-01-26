Новый Hyundai Santa Fe — первые изображения — журнал За рулем

Новый Hyundai Santa Fe - первые изображения

Кроссовер уже заканчивает испытания на дорогах общего пользования и скоро поступит в продажу.

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Hyundai скоро представит новый Santa Fe — предположительно, во второй половине 2023 года. Автопроизводитель тщательно скрывает дизайн новинки, кутая ее в плотный камуфляж.

Но камуфляж не может скрыть силуэт нового поколения кроссовера. На шпионских снимках четко видно, что это будет автомобиль с прямыми линиями и ровными спокойными поверхностями.

Новый Hyundai Santa Fe — первые изображения

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Если вам не терпится узнать, что скрывается под камуфляжем, прокрутите страницу ниже, и вы увидите очень правдоподобный рендер, на котором изображена серийная версия Санта-Фе следующего поколения. Это не официальное изображение, а рисунок на основе шпионских снимков.

Hyundai решил уйти от идеи фамильного дизайна и хочет наделить каждую модель индивидуальным стилем. Возьмем, к примеру, Ioniq 5 и Ioniq 6, которые принадлежат к одному семейству электромобилей. При этом каждый из них имеет уникальный дизайн.

Новый Hyundai Santa Fe — первые изображения

Новый Santa Fe пойдет по тому же пути, и не будет похож ни на одну другую модель в ряду Hyundai.

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Этот рендер был опубликован Motor.es. Художник «оснастил» кроссовер фарами, как у Ioniq 5. Зеркала заднего вида, как и рейлинги, взяты со шпионских снимков.

Ходят слухи, что новый Hyundai Santa Fe покажут летом этого года, и до зимы он поступит в продажу. В Россию же кроссовер будет ввозиться по схеме параллельного импорта.

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Фото: Motor.es

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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

Hyundai 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мас...

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