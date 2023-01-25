Скоро мы перестанем тонировать машины

Автомобили получат новую систему, которая сделает пленки на окнах ненужными.

Компания General Motors (GM) подала патентную заявку на ветровое стекло дополненной реальности (AR) с автоматическим затемнением.

Согласно патентной заявке, поданной под номером 11 557 234 B1 в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO) и опубликованной 17 января 2023 года, в изобретении используется проекционный дисплей и интеллектуальное стекло с изменяемым светопропусканием. Также есть датчики для обнаружения света фар встречных транспортных средств и других ярких источников света.

В патентной заявке говорится, что когда уровень освещенности превышает установленный порог, система затемняет стекло или его часть. Это должно повысить безопасность людей на дорогах.

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Также на лобовое стекло будут отображаться подсказки для водителя, которые будут накладываться поверх дороги и придорожной инфраструктуры. Многие другие производители автомобилей, такие как Mercedes-Benz и Porsche, также ведут разработки собственных систем дополненной реальности и внедряют их в автомобили.

Пока неизвестно, когда эта технология появится в серийных автомобилях, но направление развития систем безопасности понятно — ветровое стекло перестает быть просто куском стекла, у этой детали есть огромный потенциал.

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Фото: General Motors, Andre Tan / Unsplash