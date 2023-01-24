ABS снова станет причиной штрафов — журнал За рулем

ABS снова станет причиной штрафов

Только раньше водители страдали из-за наличия системы и ходили искать правду в суд.

Материалы по теме
Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung

Антиблокировочная система тормозов стала появляться на автомобилях не так давно — лет 30 назад, когда в Россию начали ввозить иномарки. Массовой она стала уже после 2000 года.

Парадокс был в том, что нередко водителей, в чьих автомобилях была ABS, делали виновниками ДТП. Срабатывая, она не блокирует колеса, а значит, на асфальте и грунте не остается заметного глазу тормозного пути. Вердикт оказывался простым — грубо говоря, водитель не тормозил, а значит виновен.

Теперь водителей будут штрафовать за отсутствие или неисправность системы ABS на машинах, где она предусмотрена.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Новая редакция «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», позволит выписывать штрафы и за шины не по сезону, и за нештатные лампочки, и за неработающую систему ABS.

Определять, что антиблокировочная система не работает, инспектор может просто взглянув на панель приборов автомобиля — горит на ней индикатор ABS или нет.

Материалы по теме
Новая Mazda CX-90 — первое видео

Штрафом обернется и демонтаж ABS, а также любые изломы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы и разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.

Законопроект, предусматривающий правки в «Перечень неисправностей и условий…», уже прошел все стадии обсуждений и согласований, а значит скоро его отправят на утверждение в правительство.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: YouTube

Наше новое видео
Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов
Тест полноприводного Иж-2126 (видео)
Mazda CX-4 из Китая: первый тест

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров241
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: