ABS снова станет причиной штрафов

Только раньше водители страдали из-за наличия системы и ходили искать правду в суд.

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Антиблокировочная система тормозов стала появляться на автомобилях не так давно — лет 30 назад, когда в Россию начали ввозить иномарки. Массовой она стала уже после 2000 года.

Парадокс был в том, что нередко водителей, в чьих автомобилях была ABS, делали виновниками ДТП. Срабатывая, она не блокирует колеса, а значит, на асфальте и грунте не остается заметного глазу тормозного пути. Вердикт оказывался простым — грубо говоря, водитель не тормозил, а значит виновен.

Теперь водителей будут штрафовать за отсутствие или неисправность системы ABS на машинах, где она предусмотрена.

Новая редакция «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», позволит выписывать штрафы и за шины не по сезону, и за нештатные лампочки, и за неработающую систему ABS.

Определять, что антиблокировочная система не работает, инспектор может просто взглянув на панель приборов автомобиля — горит на ней индикатор ABS или нет.

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Штрафом обернется и демонтаж ABS, а также любые изломы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы и разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.

Законопроект, предусматривающий правки в «Перечень неисправностей и условий…», уже прошел все стадии обсуждений и согласований, а значит скоро его отправят на утверждение в правительство.

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Фото: YouTube