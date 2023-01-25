Renault Arkana вернулся в Россию

…но под новым именем и с более интересным двигателем.

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В Россию начали завозить кроссоверы Samsung XM3, в том числе и на заказ — по схеме параллельного импорта.

Этот кроссовер является почти точной копией популярного ранее у нас Renault Arkana, который выпускался на бывшем заводе Renault в Москве, где теперь выпускают Москвичи.

На крупных классифайдах продавцы называют цену 2 350 000 рублей. Но она может меняться вместе с курсом валют — ростом или падением южнокорейской воны по отношению к рублю. Кроссовер выпускается на южнокорейском заводе в Пусане, откуда и поставляется в нашу страну.

Особое внимание хотим обратить на двигатель Samsung XM3. Этот бензиновый мотор имеет объем 1,6 литра, но его мощность при этом составляет не 116 л.с., как у Арканы, а 123 л.с.

В паре с двигателем устанавливается хорошо знакомый автомобилистам вариатор. Привод у кроссовера исключительно передний.

Оснащение у XM3 кажется аналогичным оснащению Арканы. Есть кондиционер, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон, цифровая панель приборов, круиз-контроль и так далее.

При заказе автомобиля ждать его придется от 3 до 5 недель, плюс время на доставку по России из Владивостока.

Новый Qashqai прошел «лосиный» тест, но на трех колесах: он шатается, спотыкается, почти теряет равновесие, немного прыгает, но все же проходит конусы.

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Фото: Samsung