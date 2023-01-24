Новый Qashqai прошел «лосиный» тест, но на трех колесах — журнал За рулем

Новый Qashqai прошел «лосиный» тест, но на трех колесах

Он шатается, спотыкается, почти теряет равновесие, немного прыгает, но все же проходит конусы.

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Наблюдая за тем, как новый Nissan Qashqai справляется с объездом препятствия, сложно не сравнить его с подвыпившим парнем, который несет напитки своим друзьям от барной стойки. Он шатается, спотыкается, почти теряет равновесие, немного прыгает на одной ноге, но все-таки доносит стаканы до столика, не пролив ни капли.

Если в цифрах, то Кашкай прошел «лосиный» тест на скорости 77 км/ч, что является хорошим результатом.

Водитель Qashqai, который управлял им во время тестов, сказал, что за рулем все ощущается не так плохо, как выглядит со стороны. Даже когда одно из колес оторвалось от земли, а кроссовер подпрыгнул.

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Во время одной из попыток на скорости 79 км/ч кроссовером был задет лишь один конус — технически это провал, но фактически — отличный результат.

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Тесты выявили явные огрехи настройки подвески кроссовера, из-за чего масса машины гуляет слева направо и с передней оси на заднюю, раскачивая кузов и грозя опрокидыванием. Тем не менее, с итоговым результатом не поспоришь.

Кстати, это тот самый E-Power, в котором колеса крутят электродвигатели, а бензиновый трехцилиндровый мотор лишь заряжает батареи.

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Фото, видео: YouTube

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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

Nissan 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой ...

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