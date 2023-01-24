Новый Qashqai прошел «лосиный» тест, но на трех колесах

Он шатается, спотыкается, почти теряет равновесие, немного прыгает, но все же проходит конусы.

Материалы по теме ABS снова станет причиной штрафов

Наблюдая за тем, как новый Nissan Qashqai справляется с объездом препятствия, сложно не сравнить его с подвыпившим парнем, который несет напитки своим друзьям от барной стойки. Он шатается, спотыкается, почти теряет равновесие, немного прыгает на одной ноге, но все-таки доносит стаканы до столика, не пролив ни капли.

Если в цифрах, то Кашкай прошел «лосиный» тест на скорости 77 км/ч, что является хорошим результатом.

Водитель Qashqai, который управлял им во время тестов, сказал, что за рулем все ощущается не так плохо, как выглядит со стороны. Даже когда одно из колес оторвалось от земли, а кроссовер подпрыгнул.

Во время одной из попыток на скорости 79 км/ч кроссовером был задет лишь один конус — технически это провал, но фактически — отличный результат.

Материалы по теме Вместо кроссовера Nissan можно купить… Samsung

Тесты выявили явные огрехи настройки подвески кроссовера, из-за чего масса машины гуляет слева направо и с передней оси на заднюю, раскачивая кузов и грозя опрокидыванием. Тем не менее, с итоговым результатом не поспоришь.

Кстати, это тот самый E-Power, в котором колеса крутят электродвигатели, а бензиновый трехцилиндровый мотор лишь заряжает батареи.

Новая Mazda CX-90 — первое видео. Кроссовер, созданный с нуля, получил систему полного привода с ведущими по умолчанию задними колесами и технологию подвески Miata.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото, видео: YouTube