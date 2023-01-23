Новая Mazda CX-90 — первое видео — журнал За рулем

Новая Mazda CX-90 — первое видео

Mazda CX-90, созданная с нуля, получила систему полного привода с ведущими по умолчанию задними колесами и технологию подвески Miata.

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CX-90, несмотря на то, что это кроссовер, получила компоновку спортивного автомобиля: продольно установленный рядный шестицилиндровый двигатель и задний привод по умолчанию с подключаемыми передними колесами при необходимости.

«Нам пришлось проектировать все вокруг этой рядной шестерки, — говорит Джей Чен, менеджер компании, отвечающий за силовые агрегаты. — Поэтому мы изменили конструкцию трансмиссии, убрали гидротрансформатор, засунули все обратно, сделали все меньше. Это освободило место для передней части машины, чтобы иметь больший угол поворота рулевого колеса и правильную подвеску с точки зрения спортивного автомобиля».

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Также кроссовер получил технологию, впервые разработанную для MX-5 Miata — Kinematic Posture Control. Когда автомобиль входит в поворот, он прикладывает небольшое тормозное усилие к внешним колесам, чтобы компенсировать избыточную поворачиваемость.

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CX-90 также будет обладать поразительной мощностью. Ее 3,3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель e-Skyactic с турбонаддувом имеет 345 л.с. и крутящий момент 500 Нм.

Премьера Mazda CX-90 состоится 31 января 2023 года.

  • А вот какие кроссоверы есть у Tata. Все эти автомобили могут поставляться в Россию. Если не официально, то по схеме параллельного импорта, под заказ или на потоке.
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Фото, видео: Mazda

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