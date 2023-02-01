Новый CX-90 станет отличной альтернативой кроссоверам Lexus, BMW, Mercedes-Benz или Audi.

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Что-то мощное, но экономичное, на заднеприводной платформе, но полноприводное, со спортивным характером…

Таким автомобилем стал кроссовер Mazda CX-90. Кстати, благодаря 340-сильному двигателю эта модель стала самой мощной за всю историю. При этом в салоне автомобиля могут усесться до восьми человек.

Mazda CX-90 оснащен 3,3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом. Также между двигателем и коробкой установлен небольшой электродвигатель (технология мягкого гибрида, как в моторе Aurus).

Кроссовер может оснащаться силовой установкой Mazda PHEV e-Skyactiv. Она сделана на базе 2,5-литрового четырехцилиндрового двигателя и имеет мощность 323 л.с.

В обеих версиях кроссовер оснащается системой полного привода и 8-ступенчатым автоматом.

Также CX-90 получил систему Kinematic Posture Control, делающую маневрирование более азартным, но безопасным. Система слегка подтормаживает в поворотах внутреннее заднее колесо, увеличивая избыточную поворачиваемость и уменьшая крены кузова.

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Помимо привычных экранов, беспроводных зарядок и прочего автомобиль получил отдельный кондиционер и порты для зарядки USB-C для пассажиров третьего ряда.

Хотя премьера Mazda CX-90 уже состоялась, о кроссовере много что еще не известно: «как прет», «сколько жрет» и так далее, включая габариты, не говоря уже о ценах. Все это мы должны узнать в ближайшие дни — кроссовер уже скоро поступает в продажу.

Фото: Mazda