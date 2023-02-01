Завершение обгона через сплошную предлагают узаконить

Начало обгона при прерывистой линии разметки и завершение его через сплошную стало ловушкой, с которой ничего не могут сделать уже много лет.

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Возможно, вы видели экипажи ДПС, стоящие на обочине попутного направления, и задавались вопросом, зачем они так стоят. Нет, они не фиксируют скорость встречного потока, а фиксируют окончание обгона по встречной полосе с возвратом в свою полосу через сплошную линию разметки.

Это нельзя назвать подставой или ловушкой — выезжать на полосу встречного движения, отделенную сплошной линией разметки (или двумя), опасно и потому запрещено. Опасно настолько, что за такое нарушение положено лишение водительских прав.

Тем не менее, на дорогах немало участков с короткими отрезками прерывистой линии разметки, через которые можно успеть обогнать разве что тихоходное транспортное средство. Водитель начинает обгон и вдруг видит, что начинается сплошная разделительная линия. Но он уже поравнялся с обгоняемым транспортом или слегка опередил его. В идеале, следует ударить по тормозам и вернуться в свою полосу — позади машины, которую пытались обогнать. На практике же таких резких маневров водители стараются избегать — это аварийно опасная ситуация: за обгоняющим или обгоняемым транспортом может ехать другой автомобиль.

В результате мы имеем неприменимую к реальной жизни норму. Руководство ГИБДД рекомендовало инспекторам решать вопросы с окончанием обгона через сплошную в пользу водителей. Но это лишь рекомендация, которую не принимать во внимание имеют право и инспекторы, и суды.

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Эксперты предлагают поправки в ПДД и КоАП, которые будут описывать данную ситуацию.

Глава движения Пробок.нет Александр Шумский называет ее «дурацкой».

«В половине случаев, когда водитель по Правилам должен в чем-то убедиться — это сделано только чтобы в случае чего списать всю ответственность на него: „Ты просто не убедился“. Считаю, не надо издеваться над водителями и перестать лишать прав за возврат в свою полосу через сплошную», — приводит РГ его мнение.

Той же точки зрения придерживается и автоэксперт Игорь Моржаретто, напомнив, что некоторые водители препятствуют обгонам и перестроениям.

Читатели Maxim назвали «За рулем» лучшим, что было в СССР. Само издательство «За рулем» готовится к празднованию 95-летия журнала.

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Фото: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash