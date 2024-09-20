Мощность завода по выпуску батарей для электрокаров оценивается в 500 тысяч штук

Volvo просит у властей Швеции $1,2 млрд для возведения завода по выпуску батарей

Автоконцерн Volvo обратился с просьбой к правительству Швеции о выделении 1,2 млрд. долларов для завершения строительства завода по производству аккумуляторов для электрокаров.

Отмечается, что возведением завода Volvo займется совместно с Northvolt – эта компания специализируется на литий-ионных технологиях для электроавтомобилей.

Площадка завода находится в Гетеборге, его открытие запланировано на 2025 год. По прогнозам, потенциальная производственная мощность завода оценивается в 500 тысяч аккумуляторов в год.

Запрашиваемый грант на строительство является самым крупным, средства необходимы для завершения строительства производственной площадки. Кроме того, что концерн хочет получить финансирование из средств налогоплательщиков, Volvo и Northvolt подали также заявку на получение государственных кредитных гарантий. Также руководству предстоит решить вопрос с дополнительной электроэнергии для полноценного производства.

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Источник: carscoops.com