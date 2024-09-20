Названа средняя цена нового автомобиля в России

«Автостат»: новая машина стоит в России в среднем 3 млн рублей

Средневзвешенная цена новой легковой машины в России в августе текущего года составила 3,03 млн рублей, по данным аналитического агентства «Автостат». Впервые за четыре месяца стоимость нового легкового авто вернулась на уровень выше трех миллионов рублей.

Подорожание эксперты агентства объясняют изменением структуры реализации новых легковых машин.

Так, немного увеличилась рыночная доля у премиальных автомобилей. К тому же продажи «китайцев» установили очередной рекорд. Это связано с введением с 1 октября новой шкалы утильсбора, пояснили специалисты.

Ранее «За рулем» перечислил автомобили, признанные лучшими по соотношению цены и качества.

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Источник: Автостат