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Названа средняя цена нового автомобиля в России
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Названа средняя цена нового автомобиля в России
«Автостат»: новая машина стоит в России в...

Названа средняя цена нового автомобиля в России

«Автостат»: новая машина стоит в России в среднем 3 млн рублей

Средневзвешенная цена новой легковой машины в России в августе текущего года составила 3,03 млн рублей, по данным аналитического агентства «Автостат». Впервые за четыре месяца стоимость нового легкового авто вернулась на уровень выше трех миллионов рублей.

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Подорожание эксперты агентства объясняют изменением структуры реализации новых легковых машин.

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Так, немного увеличилась рыночная доля у премиальных автомобилей. К тому же продажи «китайцев» установили очередной рекорд. Это связано с введением с 1 октября новой шкалы утильсбора, пояснили специалисты.

Ранее «За рулем» перечислил автомобили, признанные лучшими по соотношению цены и качества.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
20.09.2024
Фото:Depositphotos
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