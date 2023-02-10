Kia Rio снимают с производства — журнал За рулем

Kia Rio снимают с производства

А все потому, что в будущем Евро-7 нет места для бюджетных машин.

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Европа загоняет себя в жесткие рамки, лишая население возможности покупать недорогие автомобили. Выбор предлагается между электромобилями, которые боятся морозов, воспламеняются и стоят как дом, и дорогими гибридами.

Альтернатива — общественный транспорт и велосипед.

Строгие экологические нормы и грядущий стандарт выхлопов Евро-7 ставят крест на недорогих малолитражных машинах, которые в Европе всегда любили. Теперь разрабатывать их — слишком дорогое удовольствие.

Kia Rio снимают с производства

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В результате из продажи уже исчез Ford Fiesta, скоро перестанут выпускать Volkswagen Polo, а на очереди и Kia Rio.

Южнокорейский бестселлер покинет европейский и британский рынки в конце этого года. Вместо недорогого Rio будет предлагаться Kia Stonic. Но, судя по всему, недолго.

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Если стандарт выбросов Евро-7 вступит в силу в нынешнем виде, это будет означать конец маленьких автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер не так давно предупреждал, что малолитражный хэтчбек при Евро-7 будет на 3000–5000 евро дороже (230–400 тысяч рублей), чем сегодня. Для сегмента недорогих автомобилей это критично.

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Фото: Kia

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Отзывы о Kia Rio (8)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Многовато 7 литров на трассе. Летом ездили в отпуск на круг 4200км реальный расход 5.5 литров. Чипованый двигатель 1.6.

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