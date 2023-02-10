Kia Rio снимают с производства

Европа загоняет себя в жесткие рамки, лишая население возможности покупать недорогие автомобили. Выбор предлагается между электромобилями, которые боятся морозов, воспламеняются и стоят как дом, и дорогими гибридами.
Альтернатива — общественный транспорт и велосипед.
Строгие экологические нормы и грядущий стандарт выхлопов Евро-7 ставят крест на недорогих малолитражных машинах, которые в Европе всегда любили. Теперь разрабатывать их — слишком дорогое удовольствие.
В результате из продажи уже исчез Ford Fiesta, скоро перестанут выпускать Volkswagen Polo, а на очереди и Kia Rio.
Южнокорейский бестселлер покинет европейский и британский рынки в конце этого года. Вместо недорогого Rio будет предлагаться Kia Stonic. Но, судя по всему, недолго.
Если стандарт выбросов Евро-7 вступит в силу в нынешнем виде, это будет означать конец маленьких автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
Генеральный директор Volkswagen Томас Шефер не так давно предупреждал, что малолитражный хэтчбек при Евро-7 будет на 3000–5000 евро дороже (230–400 тысяч рублей), чем сегодня. Для сегмента недорогих автомобилей это критично.
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Фото: Kia